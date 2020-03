Sénégal: Interdiction des manifestations publiques, fermeture des écoles et universités - Macky prend de fortes mesures

Macky Sall a annoncé, samedi, l'interdiction des manifestations publiques pendant trente jours, la fermeture des écoles et universités pour 03 semaines et la suspension temporaire de l'accueil des bateaux de croisière. Ces mesures annoncées, qui entreront en vigueur aujourd'hui, lundi, marquent un tournant décisif dans la gestion de la pandémie de Covid-19.

Pour faire face au nouveau coronavirus, Macky Sall a pris enfin des mesures fortes, à l'occasion d'un Conseil présidentiel consacré à la lutte contre l'épidémie de maladie à coronavirus tenu avant-hier, samedi. La gestion contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal a pris d'autres proportions notamment un appel à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène.

En évoquant la situation au Sénégal particulièrement à Touba où on compte le plus grand nombre de victimes, le gouvernement du Sénégal a décidé d'interdire les manifestations publiques pendant trente jours, de fermer toutes les écoles et universités pour une durée de trois semaines. Il annonce dans la foulée, la suspension des formalités liées aux pèlerinages de cette année aux lieux saints de l'Islam et de la Chrétienté, et les festivités prévues le 4 avril pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

En plus d'un renforcement du contrôle sanitaire des frontières terrestres et aériennes, le gouvernement décide de réduire les cérémonies prévues pour la célébration de la fête nationale à une prise d'armes, qui se tiendra au palais de la République. Pour une application stricte des mesures annoncées, le chef de l'Etat demande aux autorités religieuses et coutumières d'aider à faire respecter la décision concernant l'interdiction des manifestations occasionnant des rassemblements.

Ces mesures semblent être un début de réponse de l'information délivrée par Dr Abdoulaye Bousso, directeur du centre des urgences sanitaires, qui avait laissé entendre qu'il est « fort possible que nous ayons d'autres cas positifs ».

Le CESE invite la vigilance et au respect des mesures de prévention

Sur la même lancée, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) invite aussi les « Sénégalais de toutes les catégories sociales à la vigilance et au respect des mesures de prévention en vue de protéger notre pays ». Non sans apprécier les décisions sages et courageuses à la mesure de la gravité de la situation et eu égard à l'évolution rapide de la maladie devenue une pandémie. Madame Aminata Toure, Présidente du Cese, invite l'ensemble des conseillers à servir de relais aux professionnels de la santé publique auprès des populations.

COVID-19 au Sénégal : 26 cas positifs au compteur, deux guéris

Le nombre de personnes déclarées positives de la maladie à coronavirus est passé, le temps d'un week-end, de 19 à 24 cas positifs au Covid-19. Sans compter les deux patients traités, et déclarés guéris.

Entre samedi et dimanche, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 05 nouveaux cas diagnostiqués positifs à la maladie à coronavirus. Il s'agit d'un bébé de deux ans, fils de l'émigré sénégalais rentré d'Italie et testé positif au coronavirus, d'un ressortissant espagnol âgé de 51 ans qui est revenu, mardi dernier, à Dakar où il réside et d'un ressortissant français âgé de 68 ans résidant à Nianing.

Hier, dimanche, deux patients ont été diagnostiqués positifs à la maladie à coronavirus, notamment un Sénégalais de 37 ans en provenance d'Espagne par vol Air France du 14 mars et d'un enfant de 15 ans qui fait partie des cas qui ont été en contact avec l'émigré venu d'Italie. Le premier nommé a été détecté dès son passage devant les caméras thermiques de l'Aéroport international Blaise Diagne et mis en quarantaine pour prise en charge et prélèvement.

A l'occasion de la traditionnelle déclaration de mise au point sur la situation, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait savoir que l'état de santé des malades traités est « stable ».

Traque aux diffuseurs de fausses nouvelles, dès aujourd'hui

Dans la foulée de la mise au point, le ministre de la Sante annonce une saisine du Procureur pour une sanction contre les auteurs des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et distillant de fausses informations. Selon lui, ces informations remettent en cause l'existence de la maladie du coronavirus. Que nenni ! Tout en appelant au calme, le ministre déclare : « nous allons, dès lundi, saisir le Procureur pour que les auteurs soient sanctionnés. Ce qu'ils font est une trahison contre le peuple ».