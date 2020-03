Sénégal: Mesures gouvernementales contre le coronavirus au sénégal - Idy, Sonko et cie font «bloc» derrière... Macky

Face à la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal qui a déjà fait vingt-six cas positifs dont deux guéris, la classe politique sénégalaise sembler opter pour une union sacrée autour du président de la République, Macky Sall.

Après son annonce des sept mesures qu'il a prises pour barrer la route à cette pandémie qui gagne de plus en plus du terrain au Sénégal, plusieurs acteurs politiques parmi lesquels ses plus farouches opposants sont montés au créneau pour inviter les Sénégalais à suivre ces mesures.

Le président de la République, Macky Sall, marque un pas important dans le combat qu'il a engagé contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal qui a déjà fait vingt-six cas positifs dont deux guéris. En effet, quelques minutes après son annonce des sept mesures de confinement de la population sénégalaise, les acteurs politiques notamment des responsables de l'opposition sont montés au créneau pour non seulement saluer sa décision mais aussi lui apporter tout leur soutien dans ce défi. La première réaction est venue de son ancien Premier ministre considéré comme l'un de ses plus virulents opposants, Abdoul Mbaye.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le leader de l'Alliance pour le travail et la citoyenneté (Act) s'est réjoui des mesures prises par son ex-patron dans le premier gouvernement de la seconde alternance politique au Sénégal pour stopper la propagation du coronavirus au Sénégal. «Les bonnes décisions viennent d'être prises face à la propagation du coronavirus au Sénégal. Nous adressons nos félicitations à Macky_Sall et appelons tous nos compatriotes au respect de ces décisions indispensables pour préserver nos vies et celles des autres.», a dit l'ancien Premier ministre dont le message a été suivi quelques minutes plus tard par celui du président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo.

Invitant dans un post sur facebook les Sénégalais à la vigilance, le leader du mouvement Tekki dit saluer lui-aussi «les mesures annoncées par le Président Macky Sall dans la bataille contre le coronavirus. Le peuple dans toutes ses composantes doit les accepter et les mettre en œuvre. Nos encouragements aux autorités sanitaires et à l'ensemble du personnel de santé du pays».

Dans une déclaration de dix-sept minutes en wolof, diffusé sur la chaine YouTube de son parti, Pastef-Les Patriotes, l'ancien candidat malheureux arrivé troisième à la dernière présidentielle a lui aussi salué les «décisions courageuses» mais «tardives du chef de l'état» qui, selon lui, a «renoncé à son pouvoir au profit des religieux». En effet, invitant tous les Sénégalais à prendre très au sérieux cette maladie qui n'épargne personne, il a ainsi prôné le respect strict des mesures édictées par l'OMS et les autorités» dont il n'a pas manqué de dénoncer par ailleurs, «la négligence» du fait du retard noté dans la réaction.

«La sécurité des Sénégalais est de la responsabilité de l'Etat, pas d'un autre. L'Etat ne doit être ni faible ni hésitant. Il doit certes se concerter avec tout le monde, mais après, il doit prendre la meilleure décision, avec toute la rigueur qu'il faut, parce que c'est une prérogative régalienne», dénonce le leader des Patriotes. Pour sa part, le Président du parti Rewmi et candidat malheureux arrivé deuxième à la dernière élection, Idrissa Seck dans une déclaration en audio, a commencé par rendre grâce pour la guérison des malades testés positifs. Poursuivant son propos, il a ainsi invité les Sénégalais à veiller au « respect strict des mesures lourdes mais nécessaires édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires».