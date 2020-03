Sénégal: Kolda -Pas encore de psychose au fouladou

Les décisions du chef de l'Etat, Macky Sall, pour contenir la propagation du coronavirus (Covid-19) sont bien appréciées au Foualdou. Même si aucun cas confirmé de coronavirus n'est encore enregistré dans la région de Kolda, les différents leaders montent encore au créneau pour insister sur le respect des consignes médicales. L'annulation du Daaka de Madina Gounass et l'avancée des vacances scolaires aident à une sensibilisation loin encore d'être gagnée.

Le ministre de l'Agriculteur et de l'Equipement rural, par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda, Pr Moussa Baldé, s'est réjouie des «mesures salutaires de haute portée sécuritaire nationale que le président de la République vient de prendre pour qu'ensemble nous fassions face au coronavirus qui est malheureusement déjà arrivé dans le pays, avec des cas signalés, avérés. Nous, de la région de Kolda, devrons davantage être beaucoup plus vigilants que le reste du pays, eu égard à notre position géographique qui fait que nous sommes frontaliers à quatre (4) Etats que sont: la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Mali par translation».

Revenant sur les réactions des chefs religieux du Sénégal par rapport à aux mesures prises par Macky Sall, il a salué leur «sens élevé du patriotisme. Pour ce, je ne pourrai conclure ce chapitre sans remercier et saluer les dignitaires religieux du Sénégal, le Khalife général de Madina Gounass qui a accepté de surseoir au Daaka, au nom de l'intérêt supérieur de la nation». Il a souhaité, en tant que pédagogue, que les enfants soient bien surveillés. «Je demande aux élèves de rester en famille pour y observer la vacance des cours. J'appelle également tous au respect strict des règles d'hygiène et des consignes préventives édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale».

Appréciant l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise sur les décisions du chef de l'Etat, il dira : «je salue le cordon et l'élan général de tous autour du président de la République pour vaincre ensemble cette pandémie.» Le Pr Moussa Baldé s'est exprimé sur le sujet, hier dimanche matin.

A côté, sur le terrain, aucun signe d'inquiétude n'est encore observé. Rares sont les citoyens qui respectent les mesures de prévention. La circulation, l'ambiance dans la ville n'ont pas encore changées. Bar, restaurant et autres «Tangana» fonctionnent normalement. Les autorités travaillent à faire respecter les mesures sur les rassemblements humains. Comme à Médina Chérif où une séance de d'animation musicale publique a été arrêtée après les explications avec les organisateurs. Il reste le phénomène des enfants de la rue qui sont souvent sans aucune protection ou informations.

Dans le monde rural aussi les festivités familiales notamment les mariages et autres baptêmes attirent beaucoup de monde. Il y aussi les «Loumas» (marché hebdomadaires) qui sont nombreux dans la région. Mais une vaste campagne se poursuit présentement, à travers les différentes radios communautaires, pour aider à installer un réflexe pour y faire face. Un combat difficile et loin d'être gagné au Fouladou.