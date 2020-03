Sénégal: Fermeture des ecoles et universites - SAES, saemss et unapees approuvent

Le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) et le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss) ont approuvé la décision du chef de l'Etat de fermer les écoles et universités en raison de la pandémie Covid-19, pour une durée de 03 semaines.

Malick Fall, secrétaire général du Saes, estime en revanche que les mesures doivent s'étendre, avec un « contrôle beaucoup plus ardu au niveau des frontières ». Saourou Sene du Saemss annonce les mesures que comptent prendre le G7 aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion. Le président de l'Union nationale des associations parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, préconise des activités d'information, d'éducation et de communication pour la gestion des enfants dans les foyers.

Abdoulaye Fane, Président Unapees : «Penser à accompagner les enfants dans les foyers»

Nous approuvons vivement cette décision présidentielle que nous attendions depuis longtemps. Certaines de nos coordinations étaient dans la même dynamique de fermeture des écoles et universités. Le seul hic désormais est qu'il faudrait penser aux enfants qui vont rester dans les foyers. Il est question de prendre des mesures pour accompagner les élèves dans leurs foyers respectifs. Il y a la prévention primaire qui doit être de vigueur pour parler des bonnes pratiques. Des activités d'information, d'éducation et de communication peuvent permettre aux familles de prendre en charge les enfants dans les foyers.

Saourou Sene, SG SAEMSS : «Nous sommes en phase avec le gouvernement»

Je voudrais exprimer notre solidarité au peuple sénégalais et à son gouvernement par rapport à cette pandémie. Nous avons suivi les décisions issues du Conseil présidentiel de lutte contre le Covid-19 parmi lesquelles la fermeture des écoles et établissements. C'est une mesure salutaire dans la mesure où nous considérons que l'école doit être protégée. C'est l'occasion de dire à l'ensemble des enseignants du Sénégal que nous avons un rôle prépondérant à jouer dans cette affaire. Il s'agit du rôle de communication, d'enseignement par rapport aux mesures qu'il va falloir prendre pour éviter la propagation du virus. Une réunion du G7 est prévue demain (aujourd'hui, Ndlr) pour apprécier la situation. Nous allons prendre des mesures pour montrer que l'école et les enseignants doivent participer à la lutte contre le coronavirus. Nous sommes en phase avec le gouvernement, en ce qui concerne l'arrêt des cours dans les écoles et universités.

Malick Fall, SG SAES : «Ce serait aussi bien d'avoir un contrôle beaucoup plus ardu au niveau des frontières »

C'est une très bonne mesure que nous saluons à sa juste valeur. C'est la bonne décision. Le Saes avait interpellé les autorités pour une anticipation des vacances de Pâques pour pouvoir fermer les universités et les campus sociaux. Ce serait aussi bien d'avoir un contrôle beaucoup plus ardu au niveau des frontières. Il faudrait que le ministre de l'Enseignement supérieur aille plus loin en demandant aux directeurs des centres universitaires de fermer les campus sociaux. Ce qui permettra à chaque étudiant de rentrer chez lui. C'est bien d'arrêter les cours, c'est mieux aussi de fermer les campus pour une maitrise de la situation. Les grandes nations sont reconnues dans les moments de crise. Le monde est en train de faire face à une pandémie. Au-delà de nos contingences politiques et syndicales, il est question de faire et d'avoir qu'un seul adversaire : c'est le Covid-19. Il faut un discours à la hauteur de la pandémie. Le Sénégal ne peut pas être un ilot dans ce monde. Nous ne sommes pas épargnés. De ce point, nous devons prendre toutes les dispositions et éviter d'aller vers des considérations autres que d'ordre médical.

Mamadou Talla, Ministre de l'education nationale : «Une continuité pédagogique sera assurée»

« Cette décision du président de fermer les écoles et universités ne constitue pas comme des vacances. Ce ne sont pas des vacances », a précisé d'emblée le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, sur les ondes de la Rfm. Selon lui, « une continuité pédagogique sera assurée » par le ministère à travers son Système d'information et de management de l'Education nationale (SIMEN). « Nous avons des cours en ligne qui existent. Dès demain (Lundi, Ndlr) nous allons mettre en place le système qu'il faut pour que tout le monde puisse continuer à faire les cours, surtout les élèves en classe d'examen », a-t-il déclaré. Mamadou Talla invite par ailleurs les parents à la vigilance car, dit-il, ce sont 3 millions 500 élèves, sans compter les daaras qui sont concernés par cette mesure. Avant d'ajouter : « la surveillance devrait être stricte en raison du mode de contamination ».