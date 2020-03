Algérie: Algérie Télécom met à la disposition de sa clientèle des services à distance

Alger — Algérie Télécom (AT) s'est dit lundi soucieuse de satisfaire les besoins de sa clientèle, en mettant à leur disposition des services à distance, leur permettant de recharger leurs comptes internet et de payer leurs factures téléphoniques sans avoir à se déplacer, et ce pour éviter le risque de propagation du coronavirus.

AT a pris plusieurs mesures qui permettent le paiement électronique, l'utilisation de l'application portable et du service clientèle "12", l'utilisation du site électronique www.algeritelecom.dz, des pages d'AT sur les réseaux sociaux ainsi que tous les services à distance, à l'instar des prestations "IDOOMLY" et de la facture électronique, a fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

Dans ce cadre, Algérie Télécom réaffirme "son souci permanent de satisfaire les besoins de ses clients et de répondre à leurs aspirations, appelant ces derniers à contacter le service clientèle en composant le numéro 12 pour plus d'informations".