Cote d'Ivoire: Amélioration de la relation client - Un guichet unique Sodeci-CIE pour les professionnels de l'immobilier

Le groupe Sodeci-CIE dans sa dynamique d'améliorer sans cesse sa relation client, a mis en place depuis le mois de juillet 2019, un guichet unique destiné aux professionnels de l'immobilier. Ce nouveau service a été présenté au cours du troisième Salon de l'immobilier, tenu du 14 au 15 mars, au Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody.

A en croire Djeli Kouassi et Diby Armand, coordonnateurs des activités commerciales, respectivement à la Sodeci et à la CIE, ce guichet unique vise à simplifier les procédures de branchement et raccordement engagées par les promoteurs immobiliers.

Les deux conférenciers ont également indiqué que cette unique porte d'entrée pour les entreprises immobilières, leur offre plusieurs avantages, en terme d'amélioration des délais, réduction de coûts, facilité de paiement, réduction de pièces à fournir et d'exécution rapide, etc..

Ils ont signifié que plusieurs rencontres d'information et d'explication ont déjà eu lieu avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, des promoteurs immobiliers, la chambre des aménageurs, etc.

Par ailleurs, Diby Armand a annoncé que face aux plaintes récurrentes de certains consommateurs d'électricité liées à leurs factures élevées, la CIE et ses partenaires ont développé des produits d'efficacité énergétique, permettant de réduire leurs consommations. Notamment, les Lampes-Led, les projecteurs, les smart-Clim, etc. Il a en outre invité les consommateurs à se rendre dans les différents bureaux de la CIE pour s'en procurer, en vue de réduire leurs consommations d'électricité.