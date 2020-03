Ile Maurice: Covid-19 - 204 en quarantaine, quatre en isolement

Maurice ferme ses frontières à de plus en plus de pays. De ce fait, les voyageurs qui rentrent des zones affectées sont placés en quarantaine. Au lundi 16 mars, 204 personnes sont en quarantaine et quatre ont été placées en isolement.

Face au nombre croissant de pays sur la liste de surveillance et de voyageurs qui rentrent, un nouveau centre de quarantaine a été ouvert à Pointe-aux-Piments et 19 passagers qui sont rentrés à Maurice y ont été placés aujourd'hui. 51 autres sont à Belle-Mare et 25 à Quatre-Soeurs. Le centre de Pointe-Jérôme accueille 32 personnes, dont deux étrangers.

À Souillac, quatre personnes sont en isolement et 32 en quarantaine. Le ministère de la Santé réitère qu'à ce jour, aucun cas n'a été rapporté à Maurice.