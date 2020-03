Soudan: Déclaration de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à Coronavirus

Khartoum — Le Conseil de sécurité et de défense dirigé par le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, a annoncé lors de sa réunion ce lundi au Palais républicain, l'état d'urgence sanitaire dans le pays pour faire face à d'éventuelles infections par le virus Corona.

Le membre du Conseil souverain de transition, porte-parole du conseil Mohamed Al-Faki Suleiman a indiqué, dans une déclaration à la presse, après la réunion, qu'un haut comité a été formé pour mettre toutes les mesures qui empêchent la maladie de pénétrer dans le pays et d'exploiter toutes les capacités de santé, de sécurité et de logistique qui lui permettent de s'acquitter de ses fonctions.

Al-Faki a déclaré que le comité avait rendu lors de sa première réunion une décision de fermer tous les aéroports, les ports et les points de passage terrestres, à l'exception des vols transportant de l'aide et du soutien technique et humanitaire et des vols réguliers de fret aérien.

Il a souligné que le comité avait mis tous les mesures nécessaires pour accueillir les citoyens bloqués aux points de passage terrestres et leur préparer des lieux pour passer la période de quarantaine.

Le porte-parole du conseil a déclaré que le comité a confirmé que ces mesures sont de précaution pour empêcher la propagation de la maladie et qu'il appelle tous les citoyens à coopérer avec les équipes de santé et de sécurité et tous les employés et à ne pas entraver leurs fonctions officielles afin de contenir toutes les infections et préserver la bonne situation dans le pays.