Soudan: Report de la Conférence Economique Nationale jusqu'à Nouvel Ordre

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Comité Préparatoire à la Conférence Economique Nationale a annoncé le Report de la Conférence et des Ateliers Sectoriels pour une Date à Déterminer Ultérieurement.

Le Comité des Médias de la Conférence Economique a déclaré dans un communiqué de presse que la Conférence avait été reportée en raison de l'Invasion du Virus Corona Renouvelable (Covid-19) dans plus d'une Centaine de Pays du Monde et conformément aux Directives du Cabinet pour arrêter les Activités et les Rassemblements de Masse qui Propageraient l'Infection et Aggraveraient Peut-être les Conditions de Santé dans le pays, et il a été décidé de Reporter la Conférence Economique Nationale et les Ateliers Sectoriels Précédents la Conférence, pour une Date à Déterminer Ultérieurement après Consultation des Autorités Compétentes, et la Période du 29 au 31 Mars de cette année avait été fixée comme date de la Conférence, mais elle a été Reportée.

Le Comité Préparatoire continuera à travailler et il exhorte tous les Ministères, Autorités et Personnalités Concernés de préparer à la Conférence, les Ateliers Sectoriels et à Maximiser leurs Contributions à la Conférence Principale.