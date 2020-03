Maroc: Réunion à Marrakech sur les mesures visant à garantir la santé des citoyens

Une réunion de coordination consacrée aux mesures d'hygiène et de prévention visant à garantir la santé des citoyens au niveau de la région de Marrakech-Safi, a été organisée, samedi, au siège de la wilaya.

Présidée par le wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, en présence des autorités locales, des présidents des conseils élus, de la directrice régionale de la santé et des directeurs du bureau communal d'hygiène et de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), cette réunion a été axée sur les mesures visant à améliorer les conditions d'hygiène dans les marchés, ainsi que sur la sensibilisation des commerçants et des clients aux comportements à adopter et aux gestes à respecter.

Ainsi, les participants ont passé en revue les différentes mesures prises par les institutions de l'Etat aux niveaux national, régional et local, depuis l'annonce de l'apparition de l'épidémie du coronavirus, ainsi que les interventions effectuées par ces établissements en vue de réduire la propagation de ce virus.

L'assistance a également pris connaissance des mesures et des réunions présidées par le wali de la région dans le cadre du comité de veille mis en place sous sa supervision, et composé des représentants des professionnels du secteur du tourisme et des services extérieurs compétents, en vue de garantir l'échange des données et informations à ce sujet et d'examiner l'impact de cette pandémie sur l'économie locale et le secteur de l'emploi.

A cette occasion, Karim Kassi-Lahlou a donné ses instructions pour la tenue de réunions urgentes au niveau local afin de définir un programme d'action visant la désinfection des espaces ciblés et les moyens à mobiliser pour cette fin, conformément à un calendrier qui doit être respecté.

Il a aussi appelé au suivi de la mise en œuvre stricte et urgente du programme d'action mis en place par les autorités locales, les instances élues et les services de l'ONSSA et du bureau communal d'hygiène.

Pour leur part, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de diffuser un discours positif susceptible d'atténuer les craintes et les inquiétudes de la population et de lutter contre la propagation des rumeurs, en faisant recours aux informations officielles publiées à travers des communiqués émanant du ministère de tutelle.

Lors de cette réunion, il a été convenu de décréter la mobilisation générale de l'ensemble des ressources humaines et des moyens logistiques pour suivre de près la situation et de mettre en œuvre le programme d'action afin de garantir la sécurité et la santé des citoyens, tout en renforçant les missions d'encadrement et de sensibilisation nécessaires en cette conjoncture actuelle de la part des présidents des collectivités territoriales.