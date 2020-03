Togo: Covid-19 - Le chef du gouvernement fait le point

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a reçu lundi les ambassadeurs étrangers et les responsables d'institutions bancaires internationales pour faire le point sur l'évolution du nouveau coronavirus au Togo.

Au Togo, un seul cas a été identifié. L'état de santé de la femme de 42 ans n'inspire pas d'inquiétude. Son entourage a été testé négatif.M. Klassou a détaillé les mesures prises aux frontières pour repérer les éventuels malades et les traiter. Des fiches d'information permettent de connaître l'adresse des passagers arrivant à l'aéroport de Lomé.

Le pays est à l'abri pour le moment, mais pour combien de temps. Le virus et très contagieux et contrairement aux rumeurs, il est aussi très actif dans les zones chaudes et humides.La meilleure façon de se prémunir est de se laver les mains le plus souvent possible, de ne pas embrasser même un proche et de ne pas se serrer la main.Enfin, il est souhaitable de rester à 2 mètres d'un interlocuteur.