Togo: Nouveau point du gouvernement sur le coronavirus

Le gouvernement a encore fait le point ce lundi 16 mars de l'évolution du seul cas de coronavorus cinstaté en début du mois dans le pays et émanant d'une femme togolaise rentrée d'un séjour en Europe.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement togolais Dr Komi Selom Klassou a présidé ce lundi 16 mars 2020 à la Primature à Lomé, une réunion avec les ambassadeurs et chefs de missions et d'institutions bancaires internationales accrédités au Togo sur la pandémie du Coronavirus. Il s'agissait pour le Premier Ministre de faire le point de l'évolution du virus dans le pays et des mesures prises par son gouvernement pour éviter sa propagation à travers le pays.

Depuis l'annonce du premier cas testé positif au coronavirus le 6 mars 2020 au Togo, le gouvernement multiplie les séances de travail au sein du comité de crise présidé par le Président de la République lui-même et les rencontres avec les différents partenaires.

Ce lundi, c'était au tour des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et des institutions financières internationales d'être entretenus par le gouvernement sur la situation du virus au Togo.

« Le gouvernement a souhaité vous rencontrer et échanger avec vous sur la situation qui interpelle la communauté entière et nos pays. Il s'agit du virus lié au COVID19. Nous devons chercher ensemble les solutions appropriées, viables et durables. », a lancé le Premier Ministre à ses interlocuteurs.

Pour lui, la rencontre vise avant tout à parler de la situation et échanger afin de recevoir les contributions des partenaires en vue de protéger la communauté nationale et étrangère.

« Depuis l'apparition du virus, le Togo s'est mobilisé pour prendre des mesures de surveillance au niveau de ses frontières », a précisé Dr Klassou.

A ce jour, le Togo a toujours un seul cas testé positif et selon le ministre de la santé et de l'hygiène publique, Pr Moustafa Mijiyawa la malade se porte bien.

« Elle se porte bien et à ce jour, elle n'a aucun symptôme. Nous avons fait la semaine dernière un examen de contrôle qui a révélé que le virus est là mais la charge virale a considérablement diminué. Les examens effectués sur les personnes contacts au Togo sont tous négatifs. Du côté du Bénin, les quatorze personnes contacts vont tous bien selon le ministre béninois de la santé. », a déclaré le ministre de la santé et de l'hygiène publique.

Les partenaires ont salué la responsabilité et la transparence du gouvernement togolais dans la gestion de cette pandémie avant de promettre leurs soutiens au Togo dans la lutte contre ce virus.