Cote d'Ivoire: Coronavirus/Hygiène des mains - Les membres du Repprelci se forment sur les techniques qui sauvent

Les membres du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci) ont été sensibilisés à l'hygiène et formés aux techniques de lavage des mains ce lundi 16 mars 2020, à la direction de l'hygiène publique et de la santé environnementale, à Cocody-Angré 7e tranche. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire.

Dr Comara Dali Fanta, sous-directrice de la promotion de l'hygiène publique, a invité les journalistes et par ricochet la population à se laver les mains pour éviter les maladies dites de mains sales telles que le coronavirus, la grippe, la fièvre typhoïde, etc. « Le lavage des mains est un geste essentiel, simple et peu onéreux qui sauve des vies », prévient-elle.

Dr Comara a dévoilé que de façon quotidienne, plusieurs supports renfermant des microbes ont été recensés selon une étude nationale. Les portables contiennent pas moins de 20 300 microbes par cm2, les tables de bureau 3249, les claviers d'ordinateurs 511 microbes et les sièges des toilettes ne sont pas épargnés.C'est pourquoi, elle a mis l'accent sur les techniques de lavage des mains en 10 étapes. Le médecin a déploré le fait que le creux de la main est souvent omis lors dudit lavage alors qu'il est « le nid » des microbes, dit-elle.

La directrice de l'hygiène publique et santé environnementale, Dr Gagne Doh Eugenie, a exhorté à la pratique régulière du lavage des mains ainsi qu'au respect des consignes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. « Certes, il y a le coronavirus, mais aussi bon nombre de maladies. Quand les mains sont bien lavées, on évite la diarrhée et les maladies respiratoires. »

Le président du Repprelci, Sermé Lassina a tenu a remercié la direction de l'hygiène pour sa disponibilité. Des kits de lavage des mains, du savon, des prospectus ont été offerts au réseau pour sa campagne de sensibilisation.Notons qu'une tournée est prévue dans les rédactions en ligne. Au cours de laquelle le Repprelci installera un dispositif de lavage des mains avec une démonstration à l'appui au sein des entreprises de presse qui seront visitées.