Afrique: Le Sénégal suspend ses vols avec 5 pays européens et 2 pays du Maghreb (officiel)

Dakar — Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la suspension, à partir de mercredi, et pour une durée d'un mois, de toutes les lignes aériennes avec la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal, ainsi qu'avec l'Algérie et la Tunisie, pour contenir la propagation du coronavirus.

L'annonce a été fait par le ministre sénégalais des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr, lors d'un point de presse quotidien sur la pandémie du coronavirus, en compagnie de son homologue de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Le ministre des Transports aériens et du Tourisme précise que la mesure entre en vigueur dès mercredi à 23h59 pour une durée de 30 jours. Il a souligné qu'elle a été prise au cours d'une réunion d'évaluation sur le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus, avec les experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale et ceux de son département.

Selon le ministre des Transports aériens et du Tourisme, les vols cargos et les évacuations sanitaires "ne sont pas concernés par la mesure".

Le Maroc a suspendu ses liaisons aériennes avec le Sénégal depuis dimanche. Dans le monde, plusieurs pays ont décidé également de suspendre leurs liaisons aériennes avec de nombreux pays considérés comme à haut risque.

Le Sénégal compte désormais 27 cas de contaminations au Covid-19, après la découverte d'un nouveau cas ce lundi sur un Français arrivé à Dakar depuis le 7 mars. Deux parmi ces 27 patients ont été déclarés guéris.