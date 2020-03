Tunisie: Les petits et les moyens producteurs agricoles pourront avoir leurs stations météo - LaaqInc offre son service d'irrigation et d'installation des stations météo

Le développement industriel et technologique intense vécu au siècle dernier nous a laissé un héritage qui définit, aujourd'hui, notre société. Cette croissance trop rapide s'est malheureusement traduite par des épisodes de changements climatiques intenses que nous sommes en train de vivre. Ces changements climatiques se traduisent aussi par des épisodes de sécheresse et d'une augmentation de la température qui perturbent la production agricole et notre rythme de vie.

C'est dans ce cadre que l'entreprise canadienne Laaq Inc. (Logiciels et Analyses Agricoles Quantum Inc.), en collaboration avec ses partenaires, a mis au point un système efficace permettant aux producteurs agricoles d'avoir les données météo nécessaires pour ajuster leurs plans d'irrigation.

A la conquête du Sénégal

Laaq Inc. est déjà présente dans plusieurs pays africains comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, récemment le Sénégal et bientôt dans d'autres pays africains. Lors de la visite de Monsieur Yassine Hamza, président de Laaq Inc., à Dakar le mois de février dernier, des rencontres de très haut niveau ont eu lieu au pays de la Teranga pour le lancement de différents projets en agriculture de précision où les analyses de sol agricoles et l'irrigation occupent une place importante. « Les retombées et les feed-back dans ces différents pays sont très positifs. D'ailleurs, les services proposés par Laaq Inc. ont trouvé une demande de plus en plus grande surtout en Côte d'Ivoire pour les cultures du café et du Cacao, et au Maroc qui se dirige à pleine vitesse pour l'agriculture de précision et l'agriculture intelligente », indique M.Hamza.

Il ajoute que le système de gestion de l'irrigation de Laaq Inc. permet de réduire les coûts associés à la consommation d'énergie et d'eau et contribue ainsi à limiter les impacts environnementaux des exploitations agricoles.

Des stations météo à la pointe de la technologie de surveillance météorologique

La station météorologique offerte dans la solution de Laaq Inc. est une solution compacte et économique pour la surveillance des conditions météorologiques agricoles. La station météorologique transmet, en temps réel, des données qui peuvent être visualisées par le biais d'un appareil mobile ou d'un ordinateur.

Les mesures collectées par la station sont :

La température Résolution 0,1°C

L'humidité Résolution: 1%

La pression atmosphérique - Résolution: 0,1 hPa.

L'indice de chaleur - Résolution 1°C

Le point de rosée - Résolution 1°C

Les précipitations - Résolution 0,25 mm

La température ressentie - Résolution 1°C.

La vitesse du vent de 3 à 241 km/h - Résolution 1 km/h

La direction du vent - Résolution 1°

La station météorologique est capable télécharger des données sur Internet. La station se connecte ainsi directement au routeur et les données météorologiques sont reçues sans fil et envoyées dans le nuage électronique.

Les petits agriculteurs en première ligne

Par ailleurs, Laaq Inc. met à la disposition des producteurs agricoles plusieurs offres de services selon le profil et la demande des producteurs agricoles. Les petits producteurs qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pourront aussi bénéficier de notre programme d'irrigation et aussi de l'installation d'une station météo pour avoir les données en temps réels. Une gamme complète d'options est offerte avec la possibilité d'automatiser le système d'irrigation par électrovannes. Notre programme d'irrigation est intelligent, automatique et peut être fonctionnel à distance. Ainsi Laaq Inc. présente 5 offres selon le profil des producteurs et s'adapte ainsi à leur besoin à savoir SMART IRRI BRONZE, SMART IRRI GOLD, SMART IRRI SILVER, SMART PHO et SMART IRRI PLATINIUM.

Le système est conçu pour la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des données sous une forme adaptée pour aider le pilotage des exploitations agricoles pour améliorer les performances économiques. Le système intègre, également, les systèmes d'aide à la décision afin d'optimiser les exploitations des ressources.

L'automatisation permet aux producteurs d'irriguer en appuyant simplement sur un bouton sur leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur, irriguant à la demande ou automatiquement en fonction des mesures collectées. Un contrôle manuel est aussi possible.

A cet égard, grâce à notre système, nous permettons à nos producteurs agricoles d'avoir une irrigation optimale tout en gardant une saine gestion de la quantité d'eau à consommer surtout dans notre contexte actuel où l'eau est devenue une denrée rare.

Pour rappel, Laaq Inc. (Logiciels et Analyses Agricoles Quantum Inc.) est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine du service agricole. Elle a été fondée par ses deux fondateurs canadiens d'origine tunisienne, Monsieur Yassine Hamza qui est son président et Monsieur Walid Sayeh, le vice-président de Laaq Inc.

Monsieur Yassine Hamza est un ingénieur agricole diplômé de l'Institut supérieur agronomique de Chott-Mariem. Il possède un diplôme d'études supérieures spécialisées en génie de l'environnement à l'école de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal et un MBA, Master Business administration, en gestion des entreprises, de l'université Laval à Québec.

Pour plus d'informations :

- www.laaqinc.com

- info@laaqinc.com

- Services de vente : 94 321 793 /20 340 241

LaaqInc est également présente sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter et sur YouTube.