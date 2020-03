Congo-Brazzaville: Gouvernance - Les membres du CEPROD s'imprègnent de la prospective

Animé par un spécialiste en la matière, le séminaire-atelier de renforcement des capacités des sociétaires du Centre de prospective pour le développement (CEPROD) permettra aux participants, à en croire les organisateurs, de s'approprier des outils d'analyse qui seront mis à leur disposition.

La prospective, considérée comme une science de « l'homme à venir » par son créateur Gaston Berger, vise à préparer le futur de l'être humain, par une approche rationnelle et holistique. Elle ne consiste pas, en effet, à prévoir l'avenir mais à élaborer des scénarii possibles et impossibles dans leurs perceptions du moment sur la base de l'analyse des données disponibles.

Ainsi, pour permettre à ses sociétaires de renforcer leurs capacités humaines en s'appropriant des outils d'analyse dans le domaine de la prospective, le CEPROD organise les 16 et 17 mars, en partenariat avec le Réseau d'animateurs de développement et d'échanges (READE), un séminaire à Brazzaville. Une rencontre animée par Jean Emerat, spécialiste des outils et méthodes permettant de faire la prospective qui a focalisé son exposé introductif sur le parcours concerté sur la prospective.

Le directeur général du CEPROD, Pierre Obambi, a souligné l'importance d'organiser un tel séminaire dans un monde globalisé en fragmentation tendancielle. Selon lui, face aux durcissements des difficultés économiques et sociales, il serait nécessaire de donner aux analystes, l'accès aux outils les plus adaptés à une analyse fine des faits.

Pierre Obambi espère qu'à l'issue de ce séminaire, le CEPROD devrait se donner de nouvelles frontières, en ouvrant de nouveaux champs d'investigation pour de nouvelles pistes d'actions plus audacieuses. « Grâce à la formation par objectif ici acquise, vous serez les pionniers de cette ambition en vue de la recherche des solutions innovantes contre les entraves à la marche en avant de notre société », a-t-il déclaré.

Créé en 2008, le CEPROD est un cadre de rencontres de l'élite multidisciplinaire soucieux de relever les défis du développement par des analyses prospectives. En effet, présidé par Michel Ngakala, en sa qualité de président de la Conférence générale, le CEPROD a, à son actif, l'organisation des colloques et des symposiums sur des thèmes variés. Il s'agit notamment de la Crise financière internationale et de nouvelles perspectives pour le Congo » ; Idéologies, partis politiques et projets de société » ; Pétrole et diversification de l'économie congolaise : quelles stratégies pour la SNPC ?; Emergence économique : comment y parvenir ?

En 2009, ce centre de réflexion a publié aux éditions Hemar l'ouvrage : « Enjeux de l'alimentation, crise financière internationale et nouvelles perspectives pour le Congo-Brazzaville ».