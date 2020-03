Congo-Brazzaville: Foot freestyle - Un tournoi pour détecter les jeunes talents

L'association foot freestyle du Congo a, organisé du 25 janvier au 15 mars, à Brazzaville, un tournoi de sélection des athlètes qui pourront représenter leur localité aux futures échéances, ainsi que ceux qui feront partie de la sélection nationale de la discipline.

Près d'une vingtaine de jeunes venus pour la plupart de Brazzaville, Pointe-Noire et de la Sangha se sont livré à des spectacles attrayants dans le cadre de ce tournoi qui a été bouclé ce 15 mars. Durant cinq minutes chacun a montré au public sa capacité de manipuler le ballon sans pour tant que celui ne tombe. Venus nombreux au jardin de la préfecture de Brazzaville, les spectateurs n'ont pas pu retenir leur joie.

« Je regarde souvent ce sport sur youtube. Dès que j'ai appris de la tenue ce tournoi, je n'ai pas hésité de venir ici. Ils sont fantastiques et impressionnants. Ces gars sont des génies », a confié.

Ce tournoi précède la compétition qui aura lieu en avril prochain. Il a mis aux prises dix-huit garçons et une fille, dans cinq catégories, à savoir le Sit down, le bloc, le upper, le grown et le lower. Il servira de mise en jambe à ces jeunes qui ne pratiquent pas pour la plupart, le football dans un club mais, évoluent en individualité dans leurs quartiers respectifs.

« Notre association œuvre pour le développement et la propagation de ce sport qui consiste à jongler avec le ballon tout en formant des figures acrobatiques et artistiques. Nous croyons que cette discipline particulière a de beaux jours devant », a estimé Benne Richard Nke-Ngouba en présence des anciens joueurs de l'equipe nationale de football comme Jonas Bahamboula Mbemba dit Tostao, Célestin Mouyabi «Chaleur » et autres.

« Le Congo est un pays de football, ces petits pourront apporter une nouvelle et bonne image à notre pays. Ce genre d'initiatives manquait dans notre pays et j'encourage ces jeunes à persévérer », a déclaré Tostao.

Notons que le football freestyle est une discipline libre mêlant l'acrobatie, la jonglerie et la gymnastique. C'est une discipline dont l'accessoire est un ballon de football, bien qu'il existe des ballons de Freestyle adaptés, chacun son ballon, chacun son style. La créativité, la technique, l'exécution et la difficulté des tricks ainsi que la musicalité permettent aux freestylers de se démarquer les uns des autres. Certains privilégient le côté technique et athlétique de la discipline en repoussant toujours plus loin la difficulté des tricks notamment en lower, tandis que d'autres cherchent à créer leurs propres figures en se concentrant sur l'innovation et le côté artistique de la discipline.