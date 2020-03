Algérie: Impliquer le citoyen dans l'action associative de sensibilisation sur les risques du covid-19

El-Oued — Des praticiens et responsables de gestion des crises médicales et épidémiologiques dans la wilaya d'El-Oued ont mis en avant le rôle central du citoyen dans l'action d'information et de sensibilisation sur les risques du coronavirus (covid-19).

Cette action citoyenne doit être menée par les associations socioculturelles, en rapport direct avec le citoyen, susceptibles d'éveiller et de façonner une opinion publique chargée d'ancrer la culture de prévention et de s'impliquer dans les actions de lutte contre la propagation de cette pathologie, ayant pris une ampleur pandémique, ont-ils estimé.

Khaled Khelil (virologue) a mis l'accent sur la vulgarisation, à travers les différentes tribunes, notamment les associations actives, de la définition simplifiée de l'épidémie "Covid-19", de ses signes et symptômes et des voies et vecteurs de sa transmission.

De son coté, le pneumologue-allergologue, Djaber Djedai, a insisté sur l'implication citoyenne et les actions associatives pour parer, sous la supervision de structures de santé, à la propagation du virus, eu égard à l'évolution de la maladie.

Pour illustrer la menace que fait peser le virus sur la santé publique, le praticien explique que cinq cas affectés peuvent constituer, dans des endroits clos, un vecteur d'infection pour une moyenne de 250 autres personnes, à un rythme 200 fois plus élevé que la contamination de la rougeole.

Selon Dr. Djedai, la gravité de cette pathologie virale contagieuse provoque des complications respiratoires aigues, nécessitant une prise en charge clinique du patient contraint à être assisté en respirateurs.

Plaidoyer pour l'implication positive des réseaux sociaux à la sensibilisation

La propagation de la maladie a éveillé les consciences de citoyens pour s'associer aux efforts de lutte et de sensibilisation, à l'image du cas de Youcef (universitaire) qui juge "nécessaire l'implication positive des réseaux sociaux de communication dans la sensibilisation sur les risques de contamination du Coronavirus".

Ce cadre universitaire a, cependant, fustigé certains comportements et actes insouciants de blogueurs et adeptes de ces espaces virtuels pour ironiser sur l'épidémie et en faire l'objet de raillerie.

Il a pour cela appelé à l'orientation de ces espaces pour servir de boucliers informatifs sur l'expansion terrifiante de la pandémie.

Pour sa part, Ahmed Rachik (étudiant doctorant en sciences islamiques), a évoqué les contributions néfastes, plaisanteries et railleries, échangés à ce sujet sur les réseaux sociaux, et ne reflètent guère les valeurs et mœurs du musulman, ajoutant que "traiter le sujet de manière sarcastique et insouciante est de nature à entraver les efforts de prévention de la maladie".

Imbu d'une culture religieuse, l'intervenant a estimé nécessaire de se conformer à la Fatwa du ministère des affaires religieuses et des Wakfs, régulant et définissant les horaires des prières et les rassemblements dans les lieux de culte, dans le respect de règles de précaution et de préservation de la santé publique.