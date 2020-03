Sénégal: Résolution de soutien et 20 millions de Fcfa du HCCT à l'effort de lutte contre la maladie à coronavirus

Nous, Hauts Conseillers des collectivités territoriales du Sénégal, réunis à Dakar en Assemblée plénière, le lundi 16 mars 2020 à l'occasion d'une séance d'audition sur l'équité territoriale dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2020 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales,

Soucieux de l'ampleur de la propagation du COVID-19 dans le monde, sa percée en Afrique et au Sénégal et ses conséquences sanitaires et socio-économiques ;

Conscients des multiples risques auxquels s'expose l'humanité toute entière tant du point de vue sanitaire, humanitaire, socio-économique que diplomatique, de l'urgente nécessité de promouvoir individuellement et collectivement des actions et des comportements de prévention contre la propagation du virus et prendre des initiatives de solidarité agissante, de sensibilisation et de soutien mutuel ;

Remarquant avec optimisme et satisfaction la transparence de la politique d'information, de sensibilisation, de lutte contre le coronavirus et de suivi rigoureux et diligent des personnes-contacts, suspectes et testées positives ;

Notant la grande qualité des actions menées en faveur de la lutte contre la propagation du coronavirus, la protection des travailleurs de la santé et la prise en charge des patients ;

Rassurés par les nouvelles mesures prises par Son Excellence Monsieur le Président de la République sur proposition du Comité national de Gestion des Épidémies (CNGE), à l'issue de la rencontre du Conseil présidentiel sur la pandémie COVID-19 tenue le 14 mars 2020, et l'élan de solidarité nationale, l'appropriation et la mise en œuvre dont elles ont fait l'objet sur l'étendue du territoire national par toutes les composantes de la nation sénégalaise avec rigueur, diligence et patriotisme ;

Appréciant positivement la portée sanitaire, psychologique et socio-économique, la pertinence et l'efficacité des initiatives proactives de Son Excellence Monsieur le Président de la République prises avec une grande pédagogie convaincante et consensuelle ;

Saluons la posture de grand rassembleur incarnée par Son Excellence Monsieur le Président de la République dans la gestion du défi sanitaire auquel notre pays est confronté ;

Félicitons très chaleureusement Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, son Gouvernement et l'ensemble des acteurs de la santé ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique, leur dévouement au travail, leurs stratégies bien concertées et efficacement planifiées et leur disponibilité constante dans la lutte contre le COVID-19 ;

Compatissons à la douleur des patients et des membres de leurs familles et prions pour leur prompt rétablissement ;

Exprimons notre soutien et notre compassion à la communauté internationale dans ses combats contre le COVID-19 et affirmons toute notre solidarité à nos compatriotes vivant à l'étranger ;

Appelons les populations en général et l'ensemble des acteurs territoriaux, notamment les élus et les travailleurs en particulier, à s'approprier efficacement les mesures prises par Son Excellence Monsieur le Président de la République et toutes les recommandations formulées quotidiennement par les services de santé compétents ;

Invitons les populations à se référer aux seules recommandations formulées par les services compétents de l'État en matière de prévention et de postures à adopter en toutes circonstances ;

Exhortons les médias à continuer à jouer efficacement leurs importants rôles d'information et de sensibilisation en faveur de l'éradication du COVID-19 en parfaite harmonie avec les pouvoirs publics ;

Invitons toutes les composantes de notre nation à renforcer la mobilisation exceptionnelle déjà notée dans la lutte contre la maladie à coronavirus et à multiplier les initiatives de solidarité agissante derrière Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'éradication du COVID-19 ;

Encourageons Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, ses collaborateurs et le Comité national de Gestion des Épidémies (CNGE) à persévérer dans cette dynamique de gestion transparente et de prise en charge diligente et efficace des personnes-contacts, suspectes et testées positives ;Apportons notre soutien total à Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, dans la mise en œuvre de toutes les initiatives qu'il a déjà prises pour la prévention et l'éradication du COVID-19 ;