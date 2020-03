Congo-Brazzaville: Télévision - Canal+ se rapproche de la population de Mongo-Kamba

Le directeur général de Canal+ Congo, Benjamin Belle, a récemment procédé à l'ouverture officielle de la toute première boutique Canal+ store à Mongo-Kamba, en plein quartier populaire, dans le quatrième arrondissement Loandjili, à Pointe-Noire.

L'inauguration de cette nouvelle boutique baptisée « Mont-Kamba » s'est déroulée en présence du chef de zone, du chef de bloc, du représentant du commissaire de police de Loandjili et des dizaines de clients, heureux de ne plus faire de longues distances pour accéder aux produits Canal+. Léger Ossombi Dira, responsable de la communication à Canal+ Congo, a également fait le déplacement. Le but étant de rapprocher les services de Canal de ses abonnés, en les faisant bénéficier des différentes innovations technologiques.

La nouvelle boutique Canal+ Store Mont-Kamba est située sur la Route nationale n°1, à la sortie de Pointe-Noire, non loin du Marché Thystère, sur le flanc de la montagne de Mongo-Kamba. C'est la toute première boutique du genre à Pointe-Noire et la cinquième au Congo. Comme les autres déjà opérationnelles à Brazzaville (Centre-ville Tour Nabemba, Mikalou, Moukondo et Bacongo), la Boutique Mont-Kamba « allie proximité et modernité », selon les propos de Benjamin Belle.

L'autre avantage non moins important est de permettre aux abonnés de tester les innovations technologiques de Canal+ sur place. « Les abonnés, télécommandes en main, auront la possibilité de plonger dans l'univers sports, ciné, séries, etc. », peut-on lire dans un communiqué de presse rendu public la veille pour annoncer l'événement.

Difficile donc pour le public de ne pas saluer un tel événement qui met le meilleur de la télévision satellitaire à sa portée. Tant la Boutique Canal+ store permet de gagner du temps et même de faire des économies de transport.

« Avec le phénomène d'embouteillages, de demi-terrain pratiqué par les minibus, c'était difficile, pour moi, de me rendre en ville, pour un réabonnement ou quelque réclamation ou plainte. Mais aujourd'hui, tout cela est désormais sur place, avec moi au quartier. Je ne perdrai plus de temps et je ne dépenserai plus pour le transport », s'est félicité un habitant du quartier Mont-Kamba.

Canal+ Congo reste ainsi dans sa logique de démeurer à jamais une « vraie vitrine de la modernité », au grand bonheur de sa clientèle, même si beaucoup d'abonnés se plaignent de l'augmentation des prix d'abonnements.