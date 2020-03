Madagascar: Danse sportive - Rijamanitra Randrianarisoa élu président de la Fédération

Très connu dans le monde de danse sportive, Rijamanitra Randrianarisoa est le nouveau président de la fédération.

Après des années de silence, la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon veut se rebondir avec le nouveau président Rijamanitra Randrianarisoa. L'élection s'est déroulée hier au Palais des Sports Mahamasina.

Une nouvelle tête à la présidence de la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon. A l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est tenue hier au Palais des Sports Mahamasina, Rijamanitra Randrianarisoa a été élu à la tête de la Fédération pour un mandat de quatre ans. En effet, parmi les quatorze ligues dans toute l'Ile, seules deux ligues n'avaient pas de représentants en l'occurrence celle d'Itasy et d'Atsimo-Andrefana. Cependant, Rijamanitra a obtenu sept voix contre deux pour Mickaël Velomanora et une voix chacune pour Miarimalala Dimbisoa et Valéry Andriamihaja, tandis qu'aucune voix pour le président sortant, Jean Christian Leccia dit X-IAN.

Technicien et à la fois dirigeant. Rijamanitra n'est plus à présenter dans ce domaine, puisqu'il est déjà un promoteur de cette discipline depuis 2005. Il a tenu le poste de directeur technique national entre 2008 et 2015. D'ailleurs, il est le président de l'école de danse Dih'Art Antanimena. Ainsi, il avait organisé plusieurs évènements dans le domaine, tant national qu'international, si on ne cite que le « Grand prix de Madagascar ». Il aura comme premier chantier la mise en valeur de la danse sportive et de la danse de salon à Madagascar. « Cela va commencer par la restructuration au niveau de la fédération, des ligues et des sections. Nous allons aussi renforcer la formation des techniciens. Quant aux compétitions, le Championnat national et la Coupe de Madagascar devraient avoir lieu chaque année. L'objectif est de faire entrer Madagascar dans la Fédération Internationale de danse sportive », a-t-il annoncé.