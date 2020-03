Madagascar: Startimes - Nouvelle programmation à Pâques

Concurrence oblige. Les opérateurs de télévision payante rivalisent de créativité pour attirer les abonnés.

Pour Startimes, l'approche des fêtes de Pâques est une occasion d'offrir une nouvelle programmation. « Nous allons offrir les meilleurs à nos abonnés », a déclaré hier lors d'une conférence de presse Aina Ralay, Directeur Marketing de Startimes. Ainsi les férus du basket seront servis avec la NBA sur la chaîne ESPN qui vient de rejoindre les bouquets de Startimes qui diffusent également du foot. Sur ce point d'ailleurs, outre les compétitions anglaises, écossaises et turques, les grands moments seront sans conteste l'euro 2020 qui sera donc diffusé par Startimes. Il y aura également des matchs de l'Europa League, de l'Emirates FA Cup, de Coppa Italia et de Bundesliga.

Pour les séries et films, Nina Novelas marque son retour et ravira les amateurs de télénovela. « Nous sommes également heureux d'annoncer l'arrivée de ST Nollywood qui est une chaîne spécialisée dans les films et séries d'Afrique francophone, ainsi que de la musique urbaine africaine et des émissions de divertissement ». Les bouquets Startimes s'enrichissent par ailleurs d'autres chaînes cultes comme Fox, Fox Life, National Geographic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN 2. Et cerises sur le gâteau, startimes offre dans sa page Facebook des jeux qui feront le bonheur de ses abonnés. Par exemple, des œufs de Pâques seront cachés dans certaines vidéos et images postées. Les observateurs les plus attentifs seront récompensés. Une occasion en somme, de partager les histoires et anecdotes de pâques.