Madagascar: Saint-Augustin - Le village d'Ankilibe renaît

Mialy Rajoelina, présidente de l'association Fitia, a donné une touche de changement à un fokontany de la commune de Saint-Augustin. Ankilibe avance.

Longtemps considéré comme une simple étape de passage menant vers la commune rurale de Saint-Augustin, le fokontany d'Ankilibe progresse désormais vers le développement. Située à une trentaine de kilomètres de Toliara, cette commune est réputée sur le plan touristique. Elle se trouve à quelques kilomètres au sud du tropique du Capricorne, et elle est un endroit de passage vers Anakao, très connu pour ses belles plages.

Le fokontany d'Ankilibe, abritant quelque cinq cents pêcheurs a été doté d'un nouveau débarcadère. Il a été réhabilité et remis à la population d'Ankilibe, samedi dernier, par la Première dame, Mialy Rajoelina. En fait, l'association des femmes pêcheuses d'Ankilibe possède un nouveau matériel de conservation des ressources halieutiques composé d'une chambre froide avec quatre grands congélateurs et d'un grand bassin de nettoyage. L'infrastructure fonctionne au moyen de panneaux solaires et d'un forage à surpresseur. « Notre association assure l'approvisionnement en produits de mer à Toliara. Notre commande venant des restaurants se situe entre 50kg et 100kg par jour selon les saisons. Les produits séchés constituent également nos spécialités. Cette nouvelle infrastructure nous permettra sûrement de produire plus », explique Augustine Silisety, présidente d'une association de femmes pêcheuses, bénéficiaire de la nouvelle infrastructure.

Sécurité

Les femmes ont été particulièrement récompensées par le biais de ce débarcadère rénové, ayant appartenu au ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, et financé à l'époque par la Banque africaine de développement (BAD). Le débarcadère est resté inutilisable pendant plusieurs années. L'association Fitia a alors assuré la rénovation et la dotation de petits équipements de pêche pour quarante femmes pêcheuses.

Par ailleurs, les habitants d'Ankilibe vivent désormais dans la lumière, grâce à deux cent lampes solaires, rechargeables auprès d'un « kiosque Fitia ». La troisième donation de l'association Fitia est une nouvelle borne-fontaine.

« L'infrastructure nous déchargera de bien de problèmes. L'eau coule directement de la pompe, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre fokontany », se félicite le chef du fokontany d'Ankilibe.

Ces dotations changeront l'image quelque peu négative de cette route communale reliant Ankoronga -RN7 menant vers Saint-Augustin. Elle était connue pour l'insécurité qui y régnait, avec les attaques de touristes ou de simples commerçants par des malaso.

La commune de Saint-Augustin attend impatiemment la remise en navigation du bac « Fiavota » ayant servi rapidement la desserte de 100km Saint-Augustin vers Anakao pour traverser l'embouchure du fleuve Onilahy. Si les touristes ne prennent pas les vedettes en partance de Toliara, ils seront obligés de faire un détour de 405km en empruntant la route de Betioky et de Beheloka pour rejoindre les belles plages d'Anakao. En fait, le bac ne fonctionne plus depuis 2015.