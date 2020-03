Madagascar: Événementiel - La scène culturelle nationale face au « Covid-19 »

Entre reports, retards et impacts économiques, le « Covid-19 » affecte grandement la scène culturelle internationale. Qu'en est-il alors de Madagascar ?

Le sujet d'actualité qui nous enflamme tous actuellement, la pandémie qu'entraine le Coronavirus ou « Covid-19 » fait également des ravages dans le milieu de l'événementiel. Une véritable problématique se pose alors auprès de toute la communauté d'organisateurs qui en subissent majoritairement les conséquences. Notamment, lorsqu'il faut persévérer et aller de l'avant ou bien abdiquer et veiller au respect des normes, ainsi que des directives imposées par les autorités. Si à l'étranger, comme en Italie, le principe du confinement est quasi-définitif, il est en phase de l'être également dans l'Hexagone, là où depuis le week-end dernier, la loi interdit tout rassemblement de plus de cent personnes.

Tandis qu'à Hollywood aux Etats-Unis, les grands studios repoussent quasiment la sortie de leurs films et retardent le tournage de certains, ce qui engrange de grandes pertes d'argent. Pendant ce temps à Madagascar, les événements culturels et artistiques continuent toujours à rassembler du monde et à s'afficher. Ce week-end, « Mifampitantana » avec Poopy et Njakatiana a fait carton plein au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, le Piment Café Behoririka affiche complet avec Silo.

Des mesures sont prises

Evidemment donc en contraste avec cela, depuis l'étranger, les tournées s'annulent, les artistes malgaches qui pensaient pouvoir réjouir la diaspora rentrent bredouilles. On pense notamment aux fameux Big MJ et Marion qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux en prenant avec légèreté les conséquences du virus.

Il y en a quand même qui font preuve d'humilité en voyant le verre à moitié plein, entre autres le groupe Kristel qui vient de sortir au début de ce mois-ci son nouveau single « Wait for me ». Un morceau en guise de prémices pour une grande tournée française, qui devait s'enchaîner à partir de ce mois de mars jusqu'au mois d'avril, mais qui a donc dû être annulée. « Plus de concerts, plus de studios, plus de sous. Rester zen, c'est le mot d'ordre » souligne la chanteuse du groupe, Christelle Ratri, sur sa page facebook à l'intention de ses fans. Ceci-dit, il y en a également qui prennent sérieusement la situation, on a entre autres déjà parlé des Rencontres du film-court d'Antananarivo qui maintiennent les dates du 17 au 25 avril, mais qui, par précaution, annulent la participation de ses invités originaires d'Italie. D'ailleurs, le Nosy Be Jazz Festival qui collabore étroitement avec le festival « Bari in jazz » d'Italie, fut le premier à avoir pris les précautions en ayant reporté à une date ultérieure sa 4ème édition.

Certaines entités comme l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ont quant à eux décidé de prendre des décisions fermes. « Pour l'heure nous avons décidé d'annuler tous les événements internationaux. Céline Banza étant une exception, car c'est une tournée africaine. Par contre, nous avions dû prendre des mesures par rapport à l'hommage à J.J Rabearivelo prévu ce samedi, car il y aura des musiciens venant de la Réunion et des comédiens venant de France » confie Tsiry Rajaobelison, responsable au sein de l'IFM Analakely.