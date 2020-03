Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020-rhdp - Bouaké dit oui au choix de Amadou Gon Coulibaly

Le ministre des Transports, Amadou Koné a procédé le dimanche 15 mars 2020 au siège du RHDP à Bouaké, à l'investiture des coordinateurs départementaux, communaux et associés, ainsi que des responsables des structures spécialisées régionale RHDP-Bouaké (la région RHDP de Gbêkê est scindée en trois. Bouaké, Béoumi-Sakassou et Sous-prefecture).

"A Bouaké, nous ne sommes pas ingrats. Nous savons reconnaître nos bienfaiteurs. C'est à dire le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Depuis que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à la tête du gouvernement, Bouaké respire le souffle du développement. Pour toutes ces actions et notre confiance au Président Alassane Ouattara, le tout Bouaké est d'accord et soutient le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bouaké répondra toujours favorablement à l'appel du Président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre Amadou Koné, allez dire au Président Alassane Ouattara et au bureau exécutif du RHDP que nous populations de Bouaké sommes prêtes à répondre aux attentes et à l'appel du Président Alassane Ouattara. Nous prenons la mesure du défi.

C'est-à-dire celui de faire gagner le candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dès le 1er tour de l'élection présidentielle d'octobre 2020. À Bouaké, les hommes, les femmes et les jeunes ne connaissent que le Président Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le RHDP. Pour nous, après le Président Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly reste et demeure le porte-flambeau de la Côte d'Ivoire", a dit Ba Karamoko, coordonnateur départemental RHDP Bouaké.

Présent à cette cérémonie, le ministre Amadou Koné, par ailleurs coordonnateur régional RHDP-Bouaké a salué la mobilisation des populations. Il a invité l'ensemble des Ivoiriens à un soutien ferme et résolu à la décision du Président Alassane Ouattara et du bureau exécutif du RHDP de faire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le candidat du parti. "Merci au Président Alassane Ouattara d'avoir accepté le choix du bureau exécutif du RHDP. Le Premier ministre est le choix de l'ensemble du bureau exécutif du RHDP. Je vous exhorte à toujours continuer à faire bloc autour du Chef de l'État. Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire.

Une de ces chances que l'on entretient et préserve comme la prunelle de ses yeux. Je suis donc heureux de constater, par cette mobilisation exceptionnelle, que l'engagement des populations de Bouaké pour le Président Alassane Ouattara et le RHDP s'amplifie de jour en jour. Aujourd'hui, sauf ceux qui refusent de voir la réalité, ne voient pas que la ville est transformée et cette transformation, c'est aussi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a beaucoup appris aux côtés de son père, le Président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly est l'autre architecte de la Côte d'Ivoire nouvelle après le grand bâtisseur, le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il faut le soutenir jusqu'à la victoire", a dit le ministre Amadou Koné qui avant, avait recommandé aux "Commandos" du RHDP à Bouaké, c'est-à-dire les coordonnateurs départementaux, communaux et associés et responsables de structures spécialisées d'investir le terrain pour ratisser large mais également de travailler en synergie, dans la solidarité, la tolérance et surtout la paix afin d'assurer une large victoire au candidat du RHDP à l'élection présidentielle qui aura lieu dans sept mois.

"Par cette victoire, nous allons permettre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de poursuivre les œuvres de son père, le Président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. En dehors du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du RHDP, tout autre voix est suicidaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est la voix de la continuité du succès de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que le Président Alassane Ouattara nous demande quelque chose et nous devons le lui rendre. C'est à dire soutenir et accompagner le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly", a soutenu le ministre Amadou Koné. Il a exhorté les populations à se faire identifier dans les centres d'identification. "Il nous faut nous préparer à réussir l'inscription des militants et des jeunes majeurs sur les listes électorales", a dit pour finir, le ministre Amadou Koné. Il a offert 38 motos aux coordinateurs et responsables de structures spécialisées pour faciliter leur mobilité dans la réussite des missions à leur assignées.