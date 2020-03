Afrique: La fondation children of africa offre des vivres à la cantine du groupe scolaire de sissédougou

La Fondation Children Of Africa a offert des vivres à la cantine du Groupe Scolaire de Sissédougou, localité située dans la région de la Bagoué, le jeudi 12 mars 2020. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du groupe scolaire.

Construite par l'Association des Amis et Sympathisants de Sissédougou, cette cantine permettra aux enfants vivant loin de l'école de se restaurer sur place, mais aussi, d'encourager les populations à scolariser leurs enfants.Une amélioration du système éducatif dans cette localité saluée par Cissé Aïssatou, responsable de la Formation et de l'Éducation de la Fondation Children Of Africa. Elle a expliqué l'importance de la cantine scolaire dans la scolarisation des enfants. «(... ) Pour étudier, apprendre et assimiler, l'enfant a besoin d'être épanoui et équilibré. La cantine scolaire est essentielle car elle participe à l'amélioration du taux de réussite des élèves et réduit le taux d'absentéisme.

Un enfant qui mange à sa faim au déjeuner est toujours assidu et le rendement scolaire est amélioré », a expliqué Madame Cissé. Aussi, la représentante de Children Of Africa a souligné que ces dons visent non seulement à soutenir mais aussi à encourager les populations à scolariser les enfants. Elle a terminé en encourageant les enfants à travailler afin d'être parmi les meilleurs.M. Bla Kouassi Séraphin, Sous-Préfet de Ganaoni, circonscription dont fait partie le village de Sissédougou, a remercié la Fondation Children Of Africa pour ces dons.

M. Koula Jean, principal du Collège Moderne de Ganaoni et représentant du DREN de Boundiali, a remercié Dominique Ouattara pour ses actions en faveur de l'éducation. « Madame la Première, votre combat pour l'école est salutaire car l'école nous propulse dans le développement, l'école nous libère de l'obscurantisme », a-t-il rappelé.Même son de cloche pour Fofana Kadidjatou Gon, Présidente de l'Association des Amis et Sympathisants de Sissédougou. Elle a tenu à souligner l'importance que Dominique Ouattara accorde à l'amélioration de l'éducation des enfants.