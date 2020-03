Cameroun/Maroc: Les finales de la Ligue des champions à Douala et de la CAF à Rabat

C'est officiel. La finale de la Ligue des champions sera jouée à Douala et celle de la Coupe de la Confédération à Rabat. L'annonce a été faite hier par le site officiel de la Confédération africaine de football avec comme dates arrêtées le 29 mai pour la C1 et le 16 dudit mois pour la C2.

Sont encore en course en Ligue des champions quatre clubs qui auront à disputer début mai le tour des demi-finales qui se jouera en aller et retour et qui sera, d'ailleurs, une affaire maroco-égyptienne. Les affiches sont donc WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek.

Quant à la Coupe de la Confédération, les rencontres du dernier carré, prévues également la première semaine du mois de mai, devront opposer la Renaissance de Berkane au Hassania d'Agadir et le Horoya de Guinée à Pyramids d'Egypte.

Mais il faut souligner que le programme de compétition risque d'être chamboulé à cause de la pandémie du Covid-19 dont personne ne peut prédire sa fin tant attendue. En tout cas, les dates ont été fixées pour ses finales qui se joueront en un seul acte, ce qui est une première avec tout de même un petit peu de mérite pour le Wydad de Casablanca victime lors de la précédente édition de la Ligue des champions d'un arbitrage scandaleux et d'un VAR défaillant qui lui avaient coûté le titre, revenu en fin de compte à l'Espérance de Tunis.

Toujours à propos de la finale de la Ligue des champions, le choix du stade de Japoma à Douala au détriment du complexe Mohammed V à Casablanca et du stade de Radès à Tunis n'est pas fortuit, dans la mesure où la CAF a opté pour le Cameroun afin de s'enquérir de la capacité des infrastructures de ce pays qui accueillera en 2021 les phases finales de la CAN et probablement le mois prochain le CHAN.

Il y a lieu de rappeler qu'en C1, les deux clubs casablancais, le WAC et le Raja, s'étaient qualifiés au dernier carré après avoir éliminé respectivement les équipes tunisienne de l'Etoile sportive du Sahel et congolaise du TP.Mazembe.

En Coupe de la Confédération, le Hassania avait éliminé le club libyen d'Annasr, alors que la RSB a mis fin à la campagne des Egyptiens d'Al Masry.