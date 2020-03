Madagascar: Prévention du coronavirus - Mise en quarantaine obligatoire pour les passagers d'Europe

Madagascar renforce ses mesures de prévention de l'introduction du coronavirus. Le confinement à Antananarivo est obligatoire pour les passagers qui ont séjourné en Europe.

Anny Andrianaivonirina retourne au pays, dimanche, après avoir séjourné en Europe, où le coronavirus sévit. À son arrivée à l'aéroport international d'Ivato, cette mère de famille s'est engagée à rester en quarantaine chez elle, pendant quatorze jours.

Elle ne sortira pas de sa chambre. Elle évitera tout contact avec d'autres personnes. Elle ne recevra pas de visite, à part celle des agents de santé et/ou des forces de l'ordre qui viendront chez elles pour effectuer des visites inopinées. Tout cela pour éviter les risques de transmission du coronavirus, au cas où l'individu aurait attrapé le virus lors de son voyage.

Pendant cette période de confinement, Anny doit envoyer obligatoirement sa température, matin et après-midi, au médecin. Hier matin, sa température a été de 36°5 C. Rien de suspect pour elle, jusqu'au moment où nous soumettons notre article. Cette mère de famille accepte, cependant, d'honorer son engagement.

«Je ne suis pas malade, mais je ne vais pas bouger de chez moi », affirme-t-elle.

Autorisation spéciale

Les agents du ministère de la Santé publique suivent, actuellement, l'évolution de l'état de santé d'une centaine de personnes venant de l'Europe, qui sont arrivées dans nos aéroports, dimanche et lundi, selon une source. Elles ont signé la lettre d'engagement au confinement. Ces individus se trouvent, soit chez eux, soit dans un hôtel à Antananarivo.

Deux passagers d'une compagnie aérienne auraient décidé de retourner chez eux. « La mise en quarantaine à Antananarivo ne les arrangeait pas. Ils ont prévu d'aller dans les côtes », indique une source.

La mise en quarantaine est systématique, pour les passagers des vols en provenance de l'Europe, jusqu'au jeudi 19 mars à 23 heures 59, selon un communiqué conjoint, du 16 mars. Dès le 20 mars, Madagascar suspendra pour une période de trente jours, les vols qui relient le pays avec l'Europe, la Réunion et le Département de Mayotte où le coronavirus sévit.

Nous ne recevrons plus de passagers en provenance de ces pays, pendant cette période. Les vols en provenance des pays non concernés par cette disposition et qui continuent à transporter des passagers venant de l'Europe, de la Réunion, de Mayotte, de la Chine, de la Corée du Sud, et de l'Iran, seront sanctionnés. Leurs passagers seront refoulés et ce sont les compagnies qui prendront en charge tous les frais y afférents.

Les ressortissants malgaches et les diplomates étrangers rentrant à Madagascar ne sont pas concernés pas cette mesure. Toutefois, ils doivent présenter une autorisation spéciale du ministère des Affaires étrangères sur avis du ministère de la Santé publique, pour rentrer au pays. Ils seront mis en quarantaine.

Anny Andrianaivonirina qui a séjourné dans les villes les plus affectées par le coronavirus, fait appel à tout un chacun de ne pas céder à la panique. « La psychose ne devrait pas prendre place. Le plus important, c'est de se laver les mains avec du savon. Moi je le fais au moins six fois par jour », témoigne-t-elle. À part le lavage des mains, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande à tous de ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche, de ne pas entrer en contact avec des animaux sauvages ou des animaux d'élevage, de respecter l'hygiène alimentaire, d'éviter le contact avec des personnes présentant les symptômes de la grippe ou de rhume, d'éternuer et de tousser dans le coude.

L'OMS affirme qu'aucun cas de coronavirus n'est répertorié à Madagascar, jusqu'à hier.