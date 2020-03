Madagascar: La doctrine du Pacte colonial appliquée

Àla fin du XIXe siècle, en dépit de l'opposition de la gauche, l'édification d'un empire colonial apparaissait indispensable au développement des nations industrielles. L'Union coloniale, le Comité de Madagascar militent pour gagner l'opinion publique, les parlements et les gouvernements à cette entreprise. Ainsi, la colonisation de Madagascar en 1896, est étudiée, par les auteurs de l' Histoire de Madagascar (1967) dans le cadre de l'expansion européenne.

Sous le gouvernement militaire de Joseph Gallieni (1896-1905), la vie s'organise à Madagascar où les colons s'installent avec l'aide de l'Administration. Comme aucun cadastre n'existe sous le régime monarchique, une telle carence favorise cet établissement des nouveaux venus. De nombreuses concessions de petites dimensions sont alors accordées aux particuliers débarqués de La Réunion ou de la France. Favorisées par le climat, ces plantations s'implantent surtout à l'Est et au Nord-ouest. Les Hautes-terres offrent beaucoup moins de possibilités aux colons, les bas-fonds et les versants étant occupés par les rizières.

« Très vite, le gouverneur général constate que la Grande ile n'est pas destinée à devenir une colonie de peuplement. » Pour y remédier, il s'efforce d'attirer des capitaux. C'est pourquoi les grandes compagnies françaises obtiennent toutes les facilités pour s'installer et reçoivent des périmètres considérables en concession. Selon les auteurs du même ouvrage d'Histoire, de très nombreux permis d'exploitations forestières, de recherche, d'exploitations minières sont délivrés : 100 000 ha à la Compagnie Suberbie qui devient Compagnie occidentale de Madagascar, 110 515 ha pour la Société de la Grande ile, 350 000 ha pour Delhorbe, 100 000 ha pour Florens-Orville qui devient la Compagnie française et minière de Madagascar, etc. « Pourtant, en 1905, les Européens n'avaient mis en culture que 20 000 ha environ ! »

Les Malgaches sont sollicités par les colons pour travailler dans les plantations, dans la forêt, dans les concessions minières. « Les dispositions fiscales, le système des prestations, l'indigénat, augmentèrent le nombre des salariés. » Cependant, la main-d'œuvre est instable et les difficultés des planteurs et autres employeurs pour la recruter et la maintenir sur le lieu de travail, sont réelles.

Parallèlement à l'installation des colons, les grands travaux d'équipement débutent dès le début de la colonisation, sous l'impulsion du gouverneur général. La construction des routes commencée par le Génie, est continuée par les travaux publics. Les populations doivent fournir des prestations en nature. Elles travaillent avec ou sans salaire, parfois obligées de négliger les cultures. « Les régions peu peuplées étaient encore plus éprouvées que les autres. » C'est ainsi qu'Antananarivo est reliée à Toamasina à l'Est, à Maevatanàna à l'Ouest, Fianarantsoa à Mananjary. En 1905, l'axe central Antananarivo-Fianarantsoa est en cours d'achèvement. « C'était un progrès considérable, mais de l'avis des responsables, tels Lyautey dans ses rapports, seuls des efforts surhumains imposés aux populations locales avaient permis de l'accomplir. »

La voie ferrée Antananarivo-Toamasina est entreprise dès 1900. Au départ de Gallieni, le tronçon Moramanga-Brickaville est pratiquement achevé. « Là encore, le recrutement de la main-d'œuvre posa de gros problèmes aux ingénieurs. » En outre, l'équipement des ports, indispensable au grand commerce maritime, est aussi mené. Toamasina et Mahajanga reçoivent des installations assez importantes. Mais surtout, la création d'un réseau télégraphique pour relier Antananarivo aux principaux centres de la côte, renforce la centralisation administrative dans l'ile.

Des transformations considérables se produisent à Madagascar et l'économie coloniale profite de ces réalisations, économie coloniale qui favorise surtout les colons. Car si l'abolition de l'esclavage est décrétée le 6 avril 1896, le jour même de l'annexion, « cette révolution sociale, inspirée des principes de 1789, ne fut pas suivie de décisions organisant un régime politique égalitaire ». En fait, l'établissement du système des prestations et de l'indigénat, peu de temps après, met en place « le nouvel édifice social fondé sur l'inégalité des hommes ».

Dans le cadre des échanges, conformément à la doctrine du Pacte colonial, le commerce intérieur et extérieur de Madagascar « a tout sacrifié à l'avantage de la France » et en 1905, la Grande ile est devenue un « marché français » et les successeurs de Gallieni conserveront pendant un demi-siècle cette option fondamentale. Bref, le « libéralisme » des bourgeois du XIXe siècle pèse sur les infortunés.

« Les Malgaches, placés dans une situation d'inégalité économique, sociale, politique par rapport aux colons, sont écrasés par le système. Gallieni qui représente le gouvernement français, porte de bien lourdes responsabilités. » La mise en place de l'AMI, la création des Écoles, normales provinciales montrent son désir d'unifier l'ile. « Car la fusion des populations autochtones lui paraît être l'un des objectifs de la colonisation. »