Madagascar: Technologie digitale - Changement de look adapté à l'Afrique, pour Music Time

Music Time change de look, au vu de son expansion en Afrique.

Cette première application mondiale de streaming, basée sur le temps, a révélé sa nouvelle identité la semaine dernière. La charte graphique a été dévoilée sur les réseaux sociaux après des mois de recherche et de développement. « MusicTime® a été lancé pour la première fois en Afrique du Sud en décembre 2018, et est maintenant officiellement implanté dans six pays africains. Avec plus de 500. 000 téléchargements, MusicTime® a déjà prouvé qu'une expérience unique, légale et abordable du streaming à des adeptes en Afrique », ont soutenu les promoteurs de l'application.

En effet, la vision de MusicTime est de devenir l'application de streaming de choix pour les jeunes en Afrique et dans le monde, avec des offres abordables et flexibles. Son ambition est de devenir la plateforme préférée des artistes sur le continent. A noter que MusicTime possède l'un des plus grands catalogues du continent, offrant plus de 40 millions de chansons et des milliers de listes d'écoute. « Nous sommes très fier de lancer notre nouveau logo. Le lancement est en ligne directe avec notre vision d'offrir un service de musique en ligne bon marché et dans la légalité pour Afrique et ailleurs.

Notre proposition est unique et donne à chacun un accès à des millions de titres et de listes d'écoute orientées principalement sur la musique locale », a affirmé David Gilarranz, PDG de SIMFY Africa propriétaire de la marque MusicTime.