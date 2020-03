Mali: Message de l'OMS à tous les pays sur le coronavirus - Testez, testez, testez

Face à l'aggravation de la pandémie de coronavirus / Covid-19, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé lundi à tous les pays dans le monde d'intensifier les tests de dépistage comme meilleur moyen de ralentir la progression de cette pandémie.

L'agence onusienne avertit que la pandémie de Covid-19 ne sera pas stoppée si l'on n'arrive pas à savoir qui est infecté par le virus.« Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Testez, testez, testez », a mis en garde le Dr. Tedros lors d'une conférence de presse à Genève.

Aux pays qui ne testent pas systématiquement tous les patients suspectés d'être infectés par le nouveau coronavirus, le message du chef de l'OMS se veut clair : « testez chaque cas suspect de COVID19. « Une fois de plus, le message clé est : testez, testez, testez. Il s'agit d'une maladie grave », a-t-il répété.

Pour l'OMS, la nouvelle doctrine est de tester chaque cas suspect. « S'ils sont positifs, isolez-les et découvrez avec qui ils ont été en contact étroit jusqu'à deux jours avant l'apparition des symptômes et testez également ces personnes », a-t-il ajouté.

Chaque jour, de nouveaux tests sont produits pour répondre à la demande mondiale. Et l'OMS indique avoir expédié près de 1,5 million de tests dans 120 pays. « Nous travaillons avec des entreprises pour augmenter la disponibilité des tests pour ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Dr Tedros.

Le coronavirus a tué 6.470 personnes dans le monde et le nombre de cas de contamination s'établissait lundi après-midi à 164.837 cas recensés dans le monde.Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (3.218), mais c'est en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2.315 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures.

Et il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde (3.252) qu'en Chine (3.218 morts) qui semble avoir désormais enrayé la propagation du virus (27 nouvelles contaminations dimanche).« C'est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre époque », a d'ailleurs reconnu le chef de l'OMS, relevant que les jours, les semaines et les mois à venir seront « un test de notre détermination, un test de notre confiance dans la science et un test de solidarité ». « Des crises comme Covid-19 ont tendance à faire ressortir le meilleur et le pire de l'humanité », a ajouté Dr. Tedros.

L'OMS souligne avoir constaté, au cours de la semaine dernière, « une escalade rapide des cas de Covid-19. « Nous avons constaté une escalade rapide des mesures de distanciation sociale, comme la fermeture d'écoles et l'annulation d'événements sportifs et autres rassemblements. Mais nous n'avons pas vu d'escalade assez urgente dans les tests, l'isolement et la recherche de contacts, qui sont le pilier de la réponse face au virus », a fait valoir Dr. Tedros.

Pour l'agence onusienne basée à Genève, les mesures de distanciation sociale peuvent contribuer à réduire la transmission et permettre aux systèmes de santé de faire face. Se laver les mains et tousser dans le coude peuvent aussi réduire le risque pour soi-même et pour les autres. Mais à elles seules, elles ne suffisent pas à éteindre cette pandémie, poursuit l'OMS. « C'est la combinaison qui fait la différence. Comme je ne cesse de le dire, tous les pays doivent adopter une approche globale », a fait remarquer Dr. Tedros.

Dans ce combat contre le nouveau coronavirus, l'OMS conseille que tous les cas confirmés, même les cas bénins, soient donc isolés dans les établissements de santé, afin de prévenir la transmission et de fournir des soins adéquats. Même si elle reconnait que de nombreux pays ont déjà dépassé leur capacité de prise en charge les cas bénins par un personnel spécialisé, l'agence onusienne insiste sur l'importance de maîtriser les chaînes de transmission.