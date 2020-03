Angola: L'IVA rembourse 2,6 milliards de kwanzas

Luanda — 114 milliards de kwanzas ont été collectés entre janvier et février de cette année, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais), qui a permis de rembourser 2,6 milliards de kwanzas aux contribuables adhérents.

Les données ont été publiées lundi à Luanda par l'administrateur de l'Administration générale des impôts (AGT), Hermenegildo Cosse, soulignant que, bien qu'il ne soit entré en vigueur qu'en octobre dernier, il a atteint plus de 141 milliards de kwanzas, restant à 90% de l'objectif du Budget Général de l'Etat (OGE).

Selon le responsable, l'AGT, dans tous ses organes et services, notamment 48 bureaux fiscaux, 36 délégations douanières, 79 postes frontaliers, avec un engagement de 3 800 travailleurs, cherche à assurer la mise en œuvre de l'IVA.

Hermenegildo Cosse, qui s'exprimait lors de la réunion sur «le remboursement et L'exonérations de L'IVA pour les missions diplomatiques», a indiqué que l'AGT avait enregistré plus de 3034 contribuables sous le régime général, 3500 sous le régime transitoire et 5000 sous le régime de non-soumission.

Le processus de mise en œuvre de l'IVA en Angola est l'une des mesures les plus importantes prises par l'Exécutif sur la voie de la réforme structurelle du système fiscal, comme le prévoit le Plan de développement national 2018-2022, en tant qu'instrument principal pour la mobilisation des recettes fiscales non pétrolières et pour le récupération de la robustesse budgétaire en Angola.