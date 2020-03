Angola: COVID-19 - Le directeur de la santé déconseille de se serrer la main

Mocâmedes (Angola) — Le directeur du Bureau provincial de la santé de Namibe, Miguel Ferreira, a conseillé lundi, à la société angolaise de s'adapter à une nouvelle réalité, laissant la culture de la poignée de main et des baisers comme mesure préventive contre le coronavirus (covid-19).

Miguel Ferreira, qui s'exprimait lors de l'atelier visant à aborder le problème du covid-19, a indiqué qu'à l'heure actuelle, on devrait opter pour d'autres formes de salutation, telles que le toucher du coude et du pied.

Parmi les mesures préventives contre le coronavirus, le responsable a également déclaré qu'il fallait éviter l'exposition dans les sites d'agglomération comme des décès.

«En cas de décès, le peuple angolais aime pleurer, puis le contact est plus facile, car il y a toujours l'étreinte et la poignée de main de tout parent. Ainsi, la contamination est plus rapide, du fait de la proximité de notre respiration et du contact direct, non seulement par la bouche, mais par le nez et les vues », a-t-il expliqué.

Aux responsables des différents corps étudiants, le directeur de la santé les a exhortés à diffuser les informations afin que chacun puisse connaître correctement les mesures préventives contre la pandémie.

À son tour, le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, a déclaré que "le virus ne choisit pas les nations, mais qu'il se propage rapidement", de sorte que la province devrait observer des directives supérieures concernant les mesures de prévention et de sécurité.

"Compte tenu des caractéristiques de notre population et de la province, qui est bordée par la Namibie, nous tenons cette réunion afin qu'ensemble, nous puissions partager toutes les connaissances sur ce virus et ensemble nous trouvons des solutions", a-t-il indiqué.

L'atelier a réuni des autorités traditionnelles, des militaires, des religieux, des étudiants, des fonctionnaires de différentes agences de l'État, entre autres.