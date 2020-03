Sénégal: « Benno Bokk Yaakaar » approuve les mesures contre le coronavirus

Les mesures prises par le Président de la République pour lutter contre le coronavirus sont bien appréciées par la coalition « Benno Bokk Yaakaar » (Bby).

Dans un communiqué, le Secrétariat exécutif permanent (Sep) approuve ces décisions dont « le seul objectif est la préservation de la santé des populations du Sénégal ». Le Sep/Bby félicite le Chef de l'État mais aussi le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Comité national de gestion des épidémies et tout le personnel médical pour le combat mené contre le Covid-19. Il les encourage à persévérer dans cette gestion au quotidien faite de rigueur et de transparence.

Le Sep/Bby invite tous les Sénégalais à renforcer l'union sacrée de la Nation dans ce combat en poursuivant la mobilisation et la sensibilisation contre ce fléau. Il lance un appel solennel aux populations, partout sur le territoire national et dans la diaspora, à faire preuve de vigilance et à éviter les rassemblements pouvant favoriser la propagation du virus.