Sénégal: Karim Wade exprime son soutien et sa solidarité au peuple sénégalais

Karim Wade a exprimé, hier, dans un message depuis le Qatar, « ses sentiments d'inquiétude et de soutien ainsi que sa plus profonde solidarité » au peuple sénégalais via un communiqué transmis par le porte-parole du Pds.

Dans la même lancée, il a soutenu les « mesures d'endiguement » prises par le Président de la République, Macky Sall. À cet effet, il en appelle au respect strict des recommandations des médecins.

« C'est notre responsabilité collective qui est engagée », a-t-il écrit. Karim Wade a exprimé toute son admiration au corps médical qui, selon lui, « œuvre à chaque instant, de manière extraordinaire, dans la vie de notre Nation ». Sa conviction est que le « génie de notre peuple », combiné au professionnalisme, à l'abnégation et au courage de tout le personnel du secteur de la santé, saura « vaincre ce terrible virus ». M. Wade n'a pas manqué de formuler des prières, afin que cette pandémie soit vite maîtrisée « et que notre pays, l'Afrique, et le reste du monde retrouvent la sérénité ».