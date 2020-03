Ile Maurice: Centre de quarantaine de Quatre Sœurs - Aucun risque pour les habitants

communiqué de presse

Le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, a tenu à rassurer les habitants de la localité de Quatre Sœurs que la transformation du centre de refuge de la région en lieu de quarantaine ne présente aucun risque au Covid-19 pour les résidents à proximité.

Le chef du gouvernement procédait à une visite des lieux ce matin à Quatre Sœurs pour passer en revue la situation sur place et se rendre compte des mesures sanitaires prises pour les personnes mises en quatorzaine dans le centre. Il était accompagné de plusieurs membres de son cabinet.

Le centre de refuge de Quatre Sœurs, qui accueille actuellement 25 Mauriciens venant de pays à haut risque, est considéré comme un endroit approprié pour isoler temporairement des personnes afin de prévenir tout risque de contamination. M. Jugnauth a expliqué que le choix des lieux de quarantaine s'effectue après des discussions avec les experts.

Le Premier ministre a en outre indiqué que toutes les dispositions préventives et courageuses mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 reflètent la ferme détermination du gouvernement d'empêcher l'entrée du coronavirus dans le pays car Maurice reste extrêmement vulnérable et à risque. Il s'est aussi dit satisfait des services et traitements offerts par les personnels médical et non médical de l'hôpital de Flacq.

Concernant les fausses nouvelles sur le Covid-19, M. Jugnauth a mis en garde ceux qui propagent des désinformations et tentent de créer la panique parmi la population. Il a une nouvelle fois rappelé qu'il n'y avait aucun cas de Covid-19 à Maurice, et réitéré son appel aux citoyens à observer de bonnes pratiques d'hygiène et de suivre toutes les directives préconisées par le ministère de la Santé et du Bien-être.