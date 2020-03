Ile Maurice: Date limite pour l'appel à projets du National Arts Fund - 20 mars 2020

communiqué de presse

GIS- 17 mars, 2020 : Les artistes et créateurs chevronnés ou en début de carrière ont jusqu'au vendredi 20 mars 2020 à 15 heures pour signifier leur intérêt à participer au programme de soutien financier du National Arts Fund (NAF), qui a lancé son cinquième appel à projets le 28 février dernier.

Le NAF, mis en place sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, vise à soutenir et accompagner les artistes et créateurs locaux en finançant des projets, initiatives et événements liés à l'art tels que les concerts et expositions, entre autres. A long terme, le NAF espère encourager le secteur créatif à Maurice, et promouvoir le tourisme culturel tout en donnant une meilleure visibilité aux talents locaux.

Quatre programmes de subvention spécifiques sont ainsi proposés aux artistes et créateurs dont :

· L'Emerging Talents Grant Scheme - des fonds à hauteur de 70% de la valeur du projet jusqu'à un plafond de Rs 300 000, destinés aux nouveaux artistes ou groupes;

· Le Production Grant Scheme - Un financement à hauteur de 50% de la valeur du projet jusqu'à un plafond de Rs 800 000 pour soutenir les artistes et groupes artistiques ayant déjà fait carrière dans leur domaine respectif;

· La Capacity Building Grant Scheme - Une subvention à hauteur de 70 % jusqu'à un plafond de Rs 300 000 pour tout projet de formation de courte durée en vue d'une professionnalisation; et

· Le Research Grant Scheme - Des fonds à être utilisés pour la recherche artistique de même que de nouvelles formes d'expression artistique et expériences culturelles à hauteur de 60% de la valeur du projet jusqu'à un plafond de Rs 500 000.

Ceux intéressés peuvent remplir le formulaire disponible sur le site web du ministère (http://culture.govmu.org) ou prendre contact avec les responsables du NAF au premier étage du bâtiment Renganaden Seeneevassen à Port Louis.

Pour rappel, les appels à projets ont lieu trois fois par an, notamment en février, juin et octobre. Depuis le premier appel à projets en juillet 2018, 59 projets ont été financés pour un montant total de Rs 27,7 millions.