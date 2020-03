Cameroun: Accompagnement des Pme - Le Pnud offre des possibilités au pays

Achille Bassilekin III a rencontré le représentant résident du Pnud au Cameroun mercredi dernier pour discuter des axes de coopération.

Un champ de possibilités s'ouvre au Cameroun dans le domaine des Pme, grâce à ce partenaire aux efforts de développement qu'est le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud). Elles ont été explorées mercredi dernier au cours d'une audience entre Jean Luc Stalon, représentant résident du Pnud et le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III. Près d'une heure et demie d'échanges donc pour parler des divers sujets qui lient ou qui pourraient lier les deux institutions.

On a notamment parlé du projet Youth Connekt lancé en décembre 2019 au Cameroun. Un projet qui vise l'amélioration durable de l'autonomisation socioéconomique et l'engagement citoyen des jeunes pour une meilleure implication au développement du pays. « Nous avons eu l'opportunité de passer en revue certains domaines de coopération, que ce soit en terme de création d'entreprises ou de développement de l'esprit entrepreneurial. Nous avons structuré ici un kit du jeune entrepreneur et ce kit a rencontré l'intérêt du représentant du Pnud. il s'agira pour nous de mettre sur pied une plateforme pour qu'autour de ce concept de jeune entrepreneur qui rejoint l'un des piliers du programme Youth Connekt, nous puissions faciliter la création d'entreprises et d'emplois décents », affirme le Minpmeesa.

Parlant de l'éducation entrepreneuriale qui est à cultiver chez les jeunes, les deux hôtes sont convenus de ce qu'elle est au cœur même de la transformation structurelle de l'économie locale, « et en cela nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'on pourrait travailler ensemble pour que finalement, dans le cadre du colloque internationale sur l'éducation entrepreneuriale au Cameroun qui est en chantier que nous puissions obtenir l'appui du Pnud », a indiqué Achille Bassilekin III. L'innovation tout aussi essentielle pour l'essor des Pme n'est pas en reste.