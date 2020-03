Cameroun: Semaine nationale de la Francophonie - Les activités lancées

Une cérémonie officielle a eu lieu hier sous la présidence du SG du Minrex, Ngabche James Che.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a 50 ans cette année. La journée marquant cette célébration a lieu vendredi prochain, 20 mars. Au Cameroun, elle est précédée par une semaine d'activités dont le lancement officiel a eu lieu hier au ministère des Relations extérieures. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de ce département ministériel, Ngabche James Che. Le thème retenu pour ce cinquantenaire de la Francophonie est : « La Francophonie de l'avenir ». Le Cameroun, à l'instar des 87 autres Etats et gouvernements membres, entend donner l'éclat et l'écho conséquent à l'évènement. Selon le SG du Minrex, il prévu, pendant sept jours sur plusieurs sites, des concours, des jeux, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des conférences débats, etc.

Cette célébration, a mentionné Ngabche James Che, est une opportunité pour présenter au grand public en général, aux jeunes et aux femmes, les atouts et les perspectives qu'offre l'OIF dans plusieurs secteurs d'activités comme l'économie, l'éducation, la recherche, les études, l'emploi, le numérique, les arts, la médecine, le journalisme, la culture, entre autres. D'ores et déjà, le Cameroun qui a est membre de l'OIF depuis 1991, se réjouit du soutien de cet organisme dans la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, l'OIF s'est également investie au Cameroun dans l'éradication des violences dirigées contre les populations civiles. En outre, l'Organisation a toujours réitéré son soutien à la préservation de l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun.