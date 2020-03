Cameroun: Coronavirus - Comment l'hygiène peut sauver

Face à cette épidémie qui se répand de façon rapide, les professionnels de la santé recommandent le respect scrupuleux des mesures d'hygiène.

Hier matin, un tweet du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie a annoncé un cinquième cas de coronavirus au Cameroun. Il s'agit d'une dame de 46 ans résidant à Strasbourg en France et arrivée au Cameroun le 3 mars dernier. Dans l'esprit des Camerounais, l'inquiétude grimpe. Toutefois le gouvernement rassure et invite plus que jamais à respecter les mesures d'hygiène. Dans une foire aux questions initiée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au sujet du coronavirus, Covid-19, des informations utiles sur le mode de transmission et de prévention de cette épidémie ont été révélées. Ceci, sous réserve des avancées des recherches scientifiques.

Ainsi, l'OMS indique que le Covid-19 est transmis par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter le Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et se touche les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter le Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi les spécialistes de la santé expliquent qu'il est important de se placer à plus d'un mètre d'une personne malade. Car, selon des recherches scientifiques évoquées par l'OMS, se placer à une distance considérable (deux mètres ou plus) d'une personne infectée évite le risque de contagion.

De même, étant de grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 microns. Et pour cette raison, tout masque empêche son entrée par la bouche. Le port d'une muselière est donc recommandé par les médecins. Outre ces modes de transmission, le risque de contracter la Covid19 par les matières fécales d'une personne infectée existe, mais semble faible. Comme l'indique l'OMS, les premières investigations semblent indiquer que le virus peut être présent dans les matières fécales dans certains cas, mais la flambée ne se propage pas principalement par cette voie. C'est une raison supplémentaire pour se laver les mains régulièrement après être allé aux toilettes et avant de manger. Pour l'heure, l'OMS examine les travaux de recherche en cours sur la manière dont la Covid-19 se propage et elle continuera à communiquer sur les résultats actualisés. En attendant, l'organisation onusienne préconise le respect scrupuleux des règles d'hygiène.