Cameroun: Aurélien Chedjou - Le Camerounais « en a déjà marre » de la suspension de la Ligue 1

Aurélien Chedjou est déjà victime de la suspension de la Ligue 1 dû au Coronavirus. Si cette période creuse ne fait que commencer, elle fait déjà des mécontents puisque les footballeurs n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Bienvenus les ennuis.

Les séances d'entrainements sont ajournées de même que les rencontres de football sont reportées à une date ultérieure. Comment Chedjou vit ce moment unique en son genre ? La question lui a été posée sur RMC Sport. La réponse est loin d'être surprenante. L'international camerounais veut revenir au plus vite sur les pelouses.

« Ils nous ont donné un travail à suivre. On a un programme quotidien, je suis allé faire du footing aujourd'hui. Moi, je ne pouvais plus rester à la maison après 48 heures. On peut s'entraîner avec le ballon de manière individuelle, mais on ne peut pas s'entraîner en groupe. Malheureusement, je n'ai pas d'appareil d'entraînement chez moi. On reste à la maison, on s'ennuie, il faut trouver des moyens pour s'entretenir. Ce n'est pas évident. J'ai 34 ans, si je reste deux jours sans rien faire, j'ai des raideurs de partout. Le gainage, les abdos, c'est une obligation pour moi. On espère qu'on pourra rejouer un de ces jours, en juin ou en juillet, il n'y pas de souci », a-t-il dit.

Aurélien Chedjou va devoir prendre son mal en patience. La Ligue 1 ne serait pas prête à reprendre dans les prochaines semaines. Selon les scientifiques, la pandémie de Coronavirus pourrait être plus dévastatrice dans les jours à venir