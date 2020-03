Algérie: Procès de l'ancien DGSN Abdelghani Hamel - Levée de l'audience, reprise mardi

Alger — La présidente de la section des délits au tribunal de Sidi M'hamed d'Alger, a levé lundi l'audience au 4ème jour du procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de son épouse et de ses fils, pour sa reprise demain mardi.

La séance d'aujourd'hui a été consacrée aux plaidoyers des avocats de certains accusés à l'instar de l'ancien wali d'Oran, Abdelmalek Boudiaf dont les avocats ont rejeté toutes les charges qui lui sont assignées, affirmant que leur mandant n'avait aucune relation avec les investisseurs et que l'étude des dossiers et l'octroi des privilèges ne relevaient pas de ses prérogatives, ajoutant qu'"il n'avait reçu aucun appel de la part de Abdelghani Hamel ou de ses enfants".

La défense de l'accusé Bali Ali, promoteur immobilier, a requis l'acquittement de son mandant poursuivi pour délivrance d'une attestation de travail falsifiée à la fille de l'accusé principal, Chahinaz Hamel.

Le Procureur de la République avait requis, dans la matinée, vingt (20) ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et de son fils Amiar assortis d'une amende de huit (08) millions DA avec confiscation de leurs biens.

Dans la même affaire dont le procès a débuté mercredi dernier, le Procureur de la République près le même Tribunal a requis des peines de 15 ans et de 12 ans de prison assortis d'une amende de 08 millions DA à l'encontre des Ex walis de Tipasa et de Tlemcen, respectivement Ghellaï Moussa et Zoubir Bensebane poursuivis également dans cette affaire, et requis dix (10) ans de prison assortis d'une amende de huit (8) millions de dinars à l'encontre des ex walis d'Oran Abdelghani Zaalane et Abdelmamlek Boudiaf.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed a requis également une peine de huit (08) ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger, Maachi Fayçal, l'ancien directeur de l'Industrie par intérim de la wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et l'ancien directeur des domaines de la wilaya d'Oran, Maalam Samir.

Une peine de huit (08) ans de prison a été requise à l'encontre du Chef du service technique à l'Agence foncière d'Alger, Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un cadre à la Direction des domaines à la wilaya d'Alger.

Concernant les personnes morales représentées par les sociétés poursuivies dans cette affaire, il a été requis à leur encontre une amende de 32 millions Da et la confiscation de tous leurs biens, outre l'interdiction d'exercer une activité économique pour une durée de 5 ans.