Congo-Kinshasa: Parlement - La session s'ouvre dans un contexte politique, sanitaire et économique difficile

C'est depuis hier, lundi 16 mars 2020, que les Députés nationaux et Sénateurs ont repris avec leurs vielles et bonnes habitudes, en prenant respectivement part aux deux séances plénières, consacrées à l'ouverture de la session de mars, la toute première de l'année 2020.

Contrairement aux sessions antécédentes, celle-ci s'ouvre dans un contexte très difficile en RD Congo. L'insécurité présente dans quelques territoires du pays, la problématique sanitaire, la pandémie de coronavirus, le virus Ebola, et tant d'autres méfaits préoccupent profondément les élus du peuple ainsi que les Sages de la République. Jeanine Mabunda Lioko, Présidente de l'Assemblée nationale et Alexis Thambwe Mwamba, Président du Sénat, en prélude de leur discours de circonstance d'ouverture de la session parlementaire de mars, ont tenu de rappeler cette triste réalité à la représentation nationale.

Un tableau sombre

Le numéro un des Sénateurs dresse un tableau sombre. Dès l'avant midi du lundi, Alexis Thambwe Mwamba, devant la Présidente de l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le Président de la Cour Constitutionnelle, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président du Conseil d'Etat et Cie, a signifié, expressis verbis, que l'épidémie du coronavirus en Chine se superpose au conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, ensemble produisent des effets négatifs. Parlant de l'économie du pays, le Premier Sage de la République regrette du fait qu'elle demeure extravertie. «Notre économie restant extravertie, subit de plein fouet les effets de variation des prix de nos produits exportés et de difficultés que peuvent avoir nos principaux partenaires commerciaux. Ainsi l'épidémie du coronavirus en Chine se superpose au conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et ensemble produisent des effets négatifs chez nous», regrette-t-il. Ce, avant de renchérir : "Nous repartons en programme avec le FMI et espérons fort bien que l'équilibre macroéconomique se rétablisse progressivement. Je ne doute pas que le Gouvernement ait pris la pleine mesure de ce programme. Il s'agit, certes, d'une bonne décision, mais elle implique une discipline dans la gestion des Finances Publiques".

D'après le Président de la Chambre haute du parlement, adopter un comportement dans la gestion des Finances Publiques non conforme au programme de la FMI serait une attitude irresponsable. C'est pourquoi, il a attiré l'attention du Gouvernement à proposer des réformes basées sur les problèmes propres à ce pays où des temporalités fortement hétérogènes freineraient l'intégration économique nationale et le démarrage du développement global de la patrie de Lumumba-Mzee.

Un contexte morose

La Présidente de l'Assemblée nationale a, pour sa part, caricaturé un contexte politique, sanitaire et économique difficile notamment dans le domaine de la santé. «Le monde entier est sous la menace de la contamination et de la propagation rapide de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui à ce jour compte près de cent cinquante mille personnes infectées et plus de Cinq mille morts dans près de 130 pays. Comme vous l'avez appris, notre pays, la République Démocratique du Congo n'a malheureusement pas échappé à cette pandémie avec à ce jour, trois cas déclarés», renseigne Jeanine Mabunda. C'est dans cette logique, qu'elle a exhorté le Gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour préserver la santé de la population. A l'en croire, les conséquences sanitaires, économiques et financières, des suites de la propagation rapide du virus à l'échelle mondiale, suscitent des inquiétudes. Par ailleurs, elle convie ses compatriotes à observer scrupuleusement les mesures sanitaires recommandées par le Ministère de la santé.

Au niveau de la Chambre Basse du parlement, la Présidente de l'Assemblée nationale a salué devant la représentation nationale l'action menée par le Comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, qui amorce la dernière ligne droite en vue de l'éradication de l'épidémie. Plus aucun cas d'Ebola n'a été enregistré depuis la sortie, mardi 3 mars dernier, de la dernière patiente hospitalisée à Béni. «Dès lors, bravo au Docteur MUYEMBE TAMFUM et à toute son équipe ainsi qu'aux différents partenaires impliqués », salue la speaker de l'Assemblée nationale.

Désormais, les deux Chambres que compose le Parlement de la RDC, en application des dispositions du Règlement Intérieur, attendent à exploiter les rapports des vacances parlementaires en vue de rendre compte des préoccupations et attentes exprimées par le peuple congolais dans son ensemble.