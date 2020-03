Congo-Kinshasa: Ministère du Développement Rural - Des jérémiades à la Coordination du centre de développement intégré

Il y a des jérémiades non pas au Ministère du Développement Rural, mais plutôt à l'Agence Nationale d'implantation et de coordination du centre de développement intégré ou AN-CDI, un établissement public sous tutelle du ministère du Développement Rural.

C'est ce qu'affirme un agent ayant requis l'anonymat. Qu'en est-il au juste ? A en croire notre source, il y a un mois, la tutelle a nommé un nouveau chargé des missions à l'AN-CDI, du nom de Liakila Ndongu Robert et deux autres cadres comme adjoints. C'est alors que débute le chemin de la croix des agents et cadres de cet établissement public, affirme-t-on. Se considérant comme le roi de la forêt, le nouveau maître aurait immédiatement affiché un comportement d'une rare brutalité, tant en paroles qu'en actes. Malheur à ceux qui oublient de signer sur les listes de présences ; ils courent le risque de subir les foudres du ciel, soit qu'ils sont suspendus sans avoir eu la chance de présenter leurs moyens de défense. Des sanctions qui ne prennent pas en compte ni l'âge, encore moins le sexe et qui ne respectent pas la convention collective et le régime disciplinaire tel que stipulé dans les statuts des agents de l'Etat.

Le nouveau roitelet aurait instauré un climat de défiance qui rappelle la tristement célèbre période des sbires du régime mobutiste, à savoir les «Hiboux» qui ne se gênaient pas d'infliger des traitements inhumains à quiconque s'opposait à l'aigle de Kawele.

Des faits corroborent ces allégations, rapporte notre source. Tenez ! Certains agents retrouvés par hasard dans les couloirs du bâtiment seraient suspendus pour une durée de deux mois avec privation des salaires et autres avantages. Ce n'est pas tout. Des femmes travaillant au Secrétariat auraient été bousculées brutalement pour avoir été cherchées, pendant la pause, des boissons sucrées pour se rafraichir. L'homme aurait l'injure facile et se ferait aussi remarquer par des menaces de révocation et humilie les agents, voire des cadres, surtout devant des femmes et des subalternes. Des demandes d'explication tombent sans férir pour n'importe quel acte mineur posé par un agent. Que des menaces aux femmes qui auraient le malheur de refuser ses rendez-vous galants.

L'homme se présente comme originaire de la province de l'Equateur et de la tribu Ngbandi. Ceux qui l'ont connu à l'Unikin, plus précisément au niveau du Home 30 où il avait été nommé dirigeant principal, grâce à ses origines tribales, disent avoir été victimes de ses actes de brutalité. Il semble qu'il faisait partie de cette secte dénommée «le hiboux» qui ont fait disparaître ceux des étudiants jugés ou accusés d'être des opposants ou membres de l'Udps. Essentiellement des originaires de deux provinces du Kasaï, durant les années noires, c'est-à-dire, entre 1990 - 1996.

Les agents, cadres et subalternes ne comprennent pas quelle est cette autorité qui le protège malgré toutes les plaintes formulées à sa charge. Sa méchanceté n'aurait pas de limite. Bien plus, il aurait recruté, on ne sait par quel moyen, des anciens lieutenants à l'Unikin pour l'épauler au sein de cette Agence Nationale d'implantation et de coordination du centre de développement intégré du Ministère de Développement Rural.