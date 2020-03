Congo-Kinshasa: Dorothée Gizenga brandit la bannière de la lutte d'Antoine Gizenga pour la femme

C'est par une interview à bâtons rompus que Dorothée Gizenga, fille d'Antoine Gizenga et héritière des valeurs que défendait ce dernier, s'est confiée aux plumes raffinées de votre quotidien, le Journal La Prospérité. En effet, elle a eu à brosser une série d'actions et de témoignages démontrant l'intérêt particulier qu'accordait le Patriarche Antoine Gizenga par rapport à la promotion de la femme dans la société.

Il est possible d'y compter l'encadrement au civisme et au patriotisme, la promotion du leadership féminin au sein du parti, l'octroi des bourses d'études, l'intégration à la gestion de la vie politique et sociale du pays, et plusieurs autres formes d'investissements qu'avait initiées le Patriarche, en son temps, pour l'épanouissement de la femme. Aujourd'hui, les challenges étant davantage grands, elle a eu à tirer de la sonnette d'alarme afin de convier les autorités administratives du pays à établir des statistiques - des indicateurs d'évaluation - et des études comparatives aux autres nations, afin de pouvoir doter la RDC d'instruments permettant de mesurer l'impact de la lutte pour la promotion de la femme, d'évaluer le cours de la parité qui, en RDC, est encore une aspiration - une forme de réalité progressive devant faire ses racines.

Combat du Patriarche

Durant toute sa vie, la femme a toujours occupé une place importante dans sa lutte politique. Il l'a exprimé de plusieurs manières dans son parcours, parmi lesquelles l'on compte : l'encadrement au civisme et au patriotisme, la promotion du leadership féminin au sein du Palu, l'octroi des bourses d'études, l'intégration à la gestion de la vie politique et sociale du pays, et plusieurs autres formes d'investissements qu'avait initiées le Patriarche, en son temps, pour l'épanouissement de la femme.

Il avait toujours considéré que les femmes ont un rôle important dans la réconciliation et l'équilibre sociales. Et s'il était encore en vie, il serait le premier à dire "Femmes, levez-vous pour défendre vos droits" ; a-t-elle témoigné en mémoire de Feu Antoine Gizenga.

Une question d'éducation

Elle a également enchainé en déclarant qu'il est grand temps d'investir dans l'éducation civique de la femme. En effet, un grand nombre de femmes, jusqu'à ce jour, demeurent ignorantes quant à ce qui se rapporte à leurs droits. Chose qui alourdit la lutte par une faible participation consciente des femmes elles-mêmes.

Ainsi, les challenges sont-ils presqu'entiers par rapport à l'éradication de toutes formes de violences et injustices faites aux femmes, que ce soit en milieu rural - dans les familles - en milieu urbain - dans les milieux scolaires, universitaires, et même professionnels.

Une lutte orientée

Il est important que les autorités administratives parviennent à établir des statistiques - des indicateurs d'évaluation - et des études comparatives aux autres nations, afin de pouvoir doter la RDC d'instruments permettant de mesurer l'impact de la lutte pour la promotion de la femme, d'évaluer le cours de la parité qui, en RDC, est encore une aspiration - une forme de réalité progressive devant faire ses racines.

Ce dispositif d'évaluation permettra aux femmes de pouvoir intelligemment mener leur lutte. Elles seront à mesure de savoir les droits qu'elles doivent défendre - ce sur quoi elles doivent marteler - et ceux qu'elles doivent constituer - initier - et légaliser ; a-t-elle conclu.

L'expression d'une vision démontrant, une fois de plus, que les femmes ont leur place dans la construction de la grande nation qu'est la RDC.