Congo-Kinshasa: Coronavirus - Dr. Jean Jacques Mbungani explique

Le Coronavirus est cette maladie qui fait bouger le monde. Des recherches sont engagées par les grands laboratoires pour maîtriser cette pandémie qui ne cesse de tuer les humains.

Pour le cas de son pays la République démocratique du Congo, qui est parmi les pays infectés, Docteur Jean Jacques MBUNGANI a tenu à expliquer surtout les origines, les modes de transmission ainsi que les méthodes de prévention pour sensibiliser les Congolais à bien prendre des précautions pour éviter la propagation au pays.

Pour l'Ancien consul de la RDC en Belgique, le coronavirus est un virus en forme de couronne. Il est au départ un virus banal qui faisant partie d'une vaste famille des virus animaux.

Chez l'homme, indique-t-il, ces maladies vont du simple rhume à une infection pulmonaire sévère, responsable d'une détresse respiratoire aiguë.

Sur le sujet, on note deux épidémies mortelles précédentes au 21ème siècle, impliquant des coronavirus hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme.

Le SRAS-CoV (2002-2003) et MERS-CoV (2012-2013) à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère ayant occasionné plusieurs décès.

La troisième épidémie mortelle (que l'on appelle maintenant pandémie) est celle liée au Covid-19 apparue en Chine (Wuhan) en décembre 2019.

Comment ça se transmet ?

Les coronavirus sont d'origine animale : une espèce ("réservoir") héberge le virus sans être malade et le transmet à une autre espèce, qui le transmet ensuite à l'homme.

On a parlé de la chauve-souris, des pangolins, des dromadaires et autres petits mammifères non bien identifiés.

Pour le Dr. JJ Mbungani, le virus passerait chez l'homme via les sécrétions animales, dans des conditions assez floues.

Toutefois, il a souligné que le virus ne se transmet pas par des piqûres de moustiques. Si c'était le cas, le nombre des morts serait incalculable dans les pays tropicaux.

Par contre, le Covid-19 se propage au contact d'une personne infectée. La transmission interhumaine de la maladie Covid-19 se fait par les postillons (gouttelettes de salive) projetés en toussant ou en éternuant.

Donc le virus utilise, insiste-t-il, les sécrétions pour se déplacer. Il ne se déplace pas tout seul au-delà de 1m.

Pour être contaminé, il faut donc des contacts étroits et prolongés pour transmettre le virus (famille, même chambre d'hôpital, d'internat, d'hôtels, restaurants, etc) ou avoir eu un contact à moins de 1 mètre du malade, en l'absence de mesures de protection efficaces et dans des conditions de proximité).

JJ Mbungani a fait savoir que le contact des mains avec des surfaces infectés puis avec la bouche, le nez ou les yeux constitue également un facteur de transmission important.

Le virus peut aussi se déposer sur des objets dont des billets de banque et vivre pendant quelques heures et exceptionnellement quelques jours.

"Attention à des billets de banque provenant des personnes à risque", a-t-il martelé.

Parlant de la durée de survie du Virus, certains experts avancent l'hypothèse que le virus Covid-19 ne survivrait pas à des températures élevées et en situation de sécheresse de l'air. D'où probablement, un taux faible de cette maladie dans les pays chauds tels que la RDC où 3 cas sont avérés depuis le début de l'épidémie.

En fonction des températures et du taux d'humidité, renseigne-t-on, le virus peut survivre quelques heures, voire quelques jours, sur diverses surfaces si elles ne sont pas désinfectées.

C'est pourquoi, il est essentiel, en cas de contacts avec des personnes suspectes d'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche qui sont des portes d'entrées du virus chez l'Homme.

Quels sont les symptômes à connaître ?

Les symptômes les plus courants du virus sont la fièvre, une toux sèche et un rhume.

Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, de conjonctivite, d'une sensation d'oppression ou d'essoufflement évoquant une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires.

Dans ces dernières situations, JJ MBUNGANI recommande d'aller directement aux urgences, car ça peut déboucher sur une détresse respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multi- viscérale pouvant entraîner la mort".

Cependant, il a rappelé que la maladie reste bénigne dans 80 % des cas. Elle est grave dans environ 13% des cas et critique dans 4% des cas avec un taux global de mortalité d'environ de 2 à 4%.

Il faut bien insister que beaucoup de personnes présentent également une forme asymptomatique du virus. Ils sont porteurs du virus, sans en déclarer les symptômes, mais ils peuvent le transmettre.

Prévention et traitement

D'où, il est important d'utiliser toujours les mesures de protection (se désinfecter systématiquement les mains, porter des masques en cas de contacts avec les personnes à risque, limiter les déplacements de masse, éviter les situations de confinement etc.)

Compte tenu du fait que les symptômes du Covid-19 peuvent être confondus avec ceux d'une grippe, le seul moyen de confirmer le diagnostic est d'effectuer un test biologique par prélèvement naso-pharyngé (nez-gorge).

Selon le Docteur Mbungani, le résultat s'obtient généralement en 3 ou 5 heures.

Les personnes à risque de développer une forme plus sévère de la maladie sont les personnes âgées, les immunodéprimés, les personnes présentant des maladies chroniques préexistantes (hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires).

Les enfants de moins de quinze ans seraient peu susceptibles de déclencher une forme sévère du coronavirus.

Le fait d'être vacciné contre la grippe où les pneumonies à pneumocoque ne protège en rien contre le Covid-19.

Le traitement demeure symptomatique (il vise à soulager les symptômes) : médicaments contre la fièvre (paracétamol et anti-inflammatoires si nécessaire)

Dans les formes sévères, les personnes malades peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu'une co-infection bactérienne est présente, être mises sous assistance respiratoire.

« Comme le traitement fait encore défaut, les spécialistes nous poussent à prendre des bonnes habitudes pour booster nos défenses immunitaires. Sommeil, alimentation, exercices physiques. Dormir plus de sept heures, bouger 30 minutes par jour », a conseillé le Dr. Mbungani.

Il est déconseillé de faire des régimes drastiques en ce moment. Il faut manger varié, équilibré et en quantité suffisante.