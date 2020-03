Congo-Kinshasa: RDC-Israël - Les relations se consolident davantage

Le 1er mars 2020, lorsqu'il s'exprimait sur la tribune de la Conférence AIPAC à Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, le Président Félix Tshisekedi avait dit sa volonté de consolider l'amitié et les intérêts réciproques entre son pays, la République démocratique du Congo et Israël.

Aussi, avait-il annoncé l'arrivée imminente du Grand Rabin Albert Guigui en RDC, pour le renforcement des liens sur le plan spirituel entre les deux pays. Comme promis, le 15 mars dernier, un culte œcuménique a été organisé à Kinshasa, en présence des pasteurs protestants et quelques fidèles venus sceller ce que l'on a qualifié de réconciliation entre les chrétiens congolais et les juifs.

Les relations entre l'Etat hébreu et la République Démocratique du Congo sont visiblement sur la voie de se consolider comme jamais auparavant. L'engagement est pris, en effet, pour que le président congolais puisse aller planter un arbre en Israël dans la forêt de la RDC qui s'y trouve.

Signalons que la cérémonie s'est déroulée devant le Grand Rabin Albert Guigui.

Trois messages tirés des livres de Genèse, de 2 Chroniques et d'Esaïe ont été lus par le pasteur Muinda, Daniel Kawata et du Rabbin juif pour expliquer la portée de cette rencontre inédite. Les 3 ont salué l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi comme instigateur et visionnaire de cette réconciliation.

Pour couronner cet événement, des cadeaux ont été remis à la représentation juive et par les initiateurs de ce culte. Outre des objets d'art pour les juifs, une bible de l'Ancien Testament en hébreu et le symbole codifié juif ont été donnés au chef de l'Etat congolais pour couronner cette réconciliation. Un acte de réconciliation a été signé comme preuve de la démarche au terme de ce culte œcuménique.

Plusieurs domaines de convergence d'intérêt

Il y a lieu de rappeler que lors de son déplacement à Washington au début du mois de mars de cette année, le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait prôné la reprise des relations entre Israël et la RD. Congo, lesquelles sont restées longtemps en léthargie. Devant une assistance faite de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement et 18 000 participants dont 400 étudiants, il avait invité Israël à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC, à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre les deux Etats. Outre les secteurs économiques et diplomatiques, ces relations vont également dans le sens de renforcer les liens sur le plan spirituel avec le peuple juif.

C'est alors qu'il avait annoncé la nomination, dans les prochains jours, d'un ambassadeur plénipotentiaire de la RDC à Tel-Aviv. Un tournant décisif, en effet, dans les relations entre les deux pays.

"Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence d'intérêt sur les plans sécuritaire, économique, culturel et scientifique. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux ainsi que la lutte contre la cyber criminalité nous donnent l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés", a laissé entendre le chef de l'Etat congolais.

Félix Tshisekedi avait également exprimé le soutien de son pays au plan de paix fait par le président Américain Donald Trump, en vue de mettre fin aux conflits Israélo-palestinien.

C'était au cours de l'AIPAC, puissant lobby juif qui règle et contrôle les relations économiques entre Israël et les USA et dont l'impact est non négligeable sur la coopération entre l'Etat juif et d'autres pays de la planète.