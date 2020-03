Congo-Kinshasa: MRJCO - Me John Maya invite Sylvestre Ilunga Ilunkamba à réaménager son gouvernement

Quelques jours ont suffi, après l'heureuse rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et son partenaire naturel, Joseph Kabila Kabange, Président honoraire de la République, pour que les membres du Bureau Politique National du Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, puissent prendre position en rapport avec l'actualité du pays, plus particulièrement au sujet des mandataires nommés à la tête de la Gécamines et la NSCC.

C'était à l'issue d'une session extraordinaire, tenue le 15 mars à Kinshasa, sous la conduite de Me John Mbaya, Président national du MRJCO. Réitérant leur soutien inconditionnel au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le MRJCO demande au Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de procéder au remaniement de son gouvernement. Le MRJCO réclame un audit des mandataires et la traduction en justice des détourneurs. Le MRJCO félicite le Président Félix Tshisekedi pour la nomination des Magistrats et salue le soutient de la communauté internationale aux actions de Fatshi. Par la voix de son président, Me John Mbaya, le MRJCO appelle le peuple congolais à la vigilance, à dénoncer les antivaleurs. Selon lui, quiconque tenterait de déstabiliser les actions de Fatshi qui consistent à améliorer le bien-être du peuple congolais le croisera sur son chemin. Lisez, ci-après, la Déclaration Politique du MRJCO, Parti Politique membre des Forces Politiques et Alliées de l'Udps (FPAU) en rapport avec les questions de l'heure.

Déclaration

Après avoir analysé de près la situation politique dans tout son ensemble, nous Membres du Bureau Politique National du Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, réunis ce samedi 14 mars 2020, faisons la déclaration politique dont la teneur suit:

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, a soutenu la rencontre entre le Chef de l'Etat Son Excellence Félix Antoine Tshilombo et son partenaire du FCC, l'Honorable Joseph Kabila Kabange, Président honoraire. Cependant le MRJCO tient à apporter à la connaissance de ces deux Leaders que le Peuple Congolais attend d'eux un engagement sincère et honnête pour l'intérêt suprême de notre Pays. En parlant d'un engagement sincère et honnête, le Peuple attend voir ce qui suit:

- La mise en exécution des ordonnances présidentielles nommant les dirigeants de la GECAMINES et de la SNCC par le Ministre du Portefeuille;

- Avant la nomination des mandataires des entreprises publiques de l'Etat, ceux qui gèrent actuellement doivent être audités pour rendre compte de leurs gestions opaques durant plusieurs années de règne;

-Traduire en justice tous ceux-là qui ont sabotés et détournés le fond alloué au programme de 100 jours du Chef de l'Etat.

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, demande au Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de multiplier les efforts pour parvenir à matérialiser la grande vision du Chef de l'Etat et interpeller ou changer certains membres du Gouvernement qui font montre de leurs incompétences, car le Peuple tout entier sans exception aspire au changement total des animateurs de la chose publique qui sont dynamique et mettront Dieu et le Peuple au centre de leurs activités;

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle , félicite le Chef de l'Etat, SOn Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Magistrat suprême de militer pour avoir nommé des nouveaux Haut Magistrats qui sont réputés par leurs bonnes prestations dans le passé, le MRJCO leurs souhaite une bonne carrière et les exhortant de ne pas emboiter les pas à leurs prédécesseurs, plutôt ils doivent travailler rien que pour la justice, car la Parole de Dieu déclare : "La justice élève une nation", donc le contraire c'est le chaos;

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, remercie vivement la Communauté internationale toute entière, en particulier les Etats Unis d'Amérique, la Chine et la Russie ainsi que l'Union européenne pour leur soutien à ce nouveau régime, car la stabilité de la région de l'Afrique centrale dépendra de la situation stable de notre Pays;

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, confirme son soutien inconditionnel à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le respect de ses promesses de renouvellement de la classe politique et de la matérialisation petit à petit de sa politique sociale (Le Peuple d'abord);

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, demande au peuple RD-congolais de rester vigilant, de décourager et de dénoncer quiconque s'hasarderai de déstabiliser ce nouveau régime établi démocratiquement et surtout avec la bénédiction du Très Haut, le Seigneur Dieu Tout Puissant.

Que Dieu bénisse notre Pays la R. D. Congo!

Que Dieu Protège et soutienne nos Vaillants FARDC

Je vous remercie.

Pour le MRJCO,

Me John MBAYA NTITA