Burkina Faso: Primaires au CDP - Eddie Komboïgo officialise sa candidature

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, a officiellement déposé sa candidature aux primaires pour l'élection présidentielle, le dimanche 15 mars 2020 au siège du parti à Ouagadougou.

A la suite de la décision du bureau du collège de proposition relative au lancement de l'appel à candidature du CDP à l'élection présidentielle de 2020, les jeunes du parti ont mobilisé la somme de deux millions FCFA pour soutenir Eddie Komboïgo, à payer sa caution de candidature, le dimanche 15 mars 2020 au siège du parti à Ouagadougou. En effet, le président du CDP, après avoir reçu son récépissé, a confié aux hommes de médias et aux militants du parti, que la motivation de sa candidature repose sur trois raisons fondamentales, notamment la conduite du parti à la victoire des élections présidentielle et législatives, les défis à relever pour faire sortir le pays du chaos social et une vision liée au changement. « J'appelle solennellement tous les camarades jeunes, femmes et hommes à se rallier comme un seul homme autour de ma candidature à la candidature du CDP. Je m'engage à rassembler et à travailler avec toutes et tous pour la victoire de notre grand parti », a-t-il soutenu.

Au regard de la solidarité manifeste des jeunes, le candidat les a remerciés et rassurés de son engagement à accomplir la mission du parti. En outre, les jeunes lui ont témoigné également leur solidarité pour sa candidature. Selon le responsable des jeunes du CDP, Mahama Yanogo, ils sont engagés à mobiliser les 25 millions F CFA pour payer la caution au cas où la candidature de Eddie Komboïgo sera retenue par le CDP. « Le président Eddie Komboïgo est l'espoir de la jeunesse burkinabè. Nous sommes prêts à l'accompagner pour les précampagnes afin que le CDP puisse remporter les élections au soir du 22 novembre », a-t-il fait savoir. Pour lui, leur candidat est un homme de paix, de parole et un rassembleur.