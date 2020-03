Tunisie: Incidence du coronavirus sur le tourisme - Un manque à gagner dans plusieurs établissements

L'épidémie du coronavirus a fait des dégâts importants dans le secteur touristique et les activités qui y sont liées. En effet, la diminution du nombre des touristes, mesures préventives obligent, a pesé de tout son poids sur la marche de certaines activités créant une stagnation qui risque de perdurer!

Le phénomène ne concerne pas uniquement la Tunisie mais presque tous les pays du monde touchés par le coronavirus. En effet, parmi les mesures prises par notre pays : la fermeture des frontières maritimes et de la limitation des vols aériens. C'est dire que de telles mesures vont avoir un impact négatif sur l'entrée des touristes, toutes nationalités confondues. Certes, la période du printemps connaît généralement une entrée moyenne des touristes, mais leur nombre se compte quand même par milliers, ce qui permet à notre pays d'avoir une enveloppe en devises conséquente. Ce n'est pas le cas pour cette saison vu la propagation du coronavirus dans plus d'un pays.

Les continents européen, asiatique, américain et africain sont touchés par cette épidémie qui risque de se transformer en pandémie au cours des jours à venir si les mesures préventives décidées ne sont pas respectées par les citoyens. Parmi ces mesures, et outre la limitation des vols aériens et la fermeture des frontières maritimes, on peut citer l'arrêt des activités des cafés, restaurants et bars à partir de 16h00, et ce, pour éviter l'encombrement de ces espaces publics, ce qui permettrait de diminuer le risque de contagion.

Les recettes en régression

Cette mesure a fait beaucoup de mécontents parmi les cafetiers et les restaurateurs qui estiment que le nombre des clients a sensiblemlent regressé. Même les touristes n'ont pas la possibilité, jusqu'à nouvel ordre, de se rendre la nuit à un café ou un restaurant pour diner. Cette mesure a eu des impacts négatifs notamment à l'hypercentre de Tunis et dans les zones touristiques comme Sousse et Hammamet. La nuit, la capitale est devenue comme un lieu désert où ne circulent que quelques piétons pressés de rentrer chez eux. Ces mesures vont durer quelques jours ou quelques semaines ou même des mois en fonction de l'évolution de la situation de l'épidémie dans le pays.

Les établissements touristiques et annexes comme les hôtels, les restaurants et les cafés sont les plus touchés par l'épidémie qui est née dans une ville en Chine. Ce pays rassure le monde que l'épidémie est en train de reculer et on enregistre moins de sujets contaminés par jour. Tous les pays, y compris l'Italie qui compte de nombreux malades, ont pris, eux aussi, des mesures préventives en vue de limiter le développement de l'épidémie. Plusieurs personnes ont été, en effet, confinées dans leur logement en attendant la levée des mesures restrictives.

Avec la réduction du nombre des touristes, les taxis touristiques ont vu leur activité stagner dans la mesure où on compte moins de clients faisant appel à ces moyens de transport. Même les taxis qui ont choisi de se mobiliser au niveau de l'Aéroport de Tunis-Carthage ont connu une baisse de leurs activités. C'est dire que la situation économique dans tout le pays est gravement lésée suite à cette épidémie inattendue. Un manque à gagner important sera enregistré par les établissements touristiques et secteurs annexes, ce qui induirait une intervention efficace des pouvoirs publics afin de permettre à ces institutions de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions et surtout de préserver les emplois existants.